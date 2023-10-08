«Интер Майами» не сыграет в плей-офф МЛС

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вчера, 08:13

«Интер Майами» уступил «Цинциннати» в матче 46-го тура МЛС (0:1).

Гол забил Альваро Барреаль на 78-й минуте. Нападающий хозяев вышел на замену на 55-й минуте при счете 0:0.

«Интер Майами» идет на 14-м месте в Восточной конференции, у команды нет математических шансов зацепиться за плей-офф. Коллективу осталось доиграть 2 матча регулярного сезона.

Ранее сообщалось, что Месси может покинуть клуб, если «Интер» не попадет в плей-офф турнира.