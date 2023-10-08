«Интер Майами» не сыграет в плей-офф МЛС

«Интер Майами» уступил «Цинциннати» в матче 46-го тура МЛС (0:1).
Гол забил Альваро Барреаль на 78-й минуте. Нападающий хозяев Лионель Месси вышел на замену на 55-й минуте при счете 0:0.
«Интер Майами» идет на 14-м месте в Восточной конференции, у команды нет математических шансов зацепиться за плей-офф. Коллективу осталось доиграть 2 матча регулярного сезона.
Ранее сообщалось, что Месси может покинуть клуб, если «Интер» не попадет в плей-офф турнира.
Ответа от вас не жду, так как каждый останется при своём мнении. В конце нашего диалога поставлена точка.
Ответа от вас не жду, так как каждый останется при своём мнении. В конце нашего диалога поставлена точка.
С шоу пора завязывать и ехать в Англию - поднимать уровень защитной линии Английской Премьер Лиги.
Думаю Арсенал, на данный момент - самый комфортный для него клуб. Болелы там адекватные, тренер не конфликтный и без лишних понтов, да и амбиции управленцев земные (реальные).
С шоу пора завязывать и ехать в Англию - поднимать уровень защитной линии Английской Премьер Лиги.
Думаю Арсенал, на данный момент - самый комфортный для него клуб. Болелы там адекватные, тренер не конфликтный и без лишних понтов, да и амбиции управленцев земные (реальные).
А как только у Барселоны возникли финансовые трудности, кстати, одной из причин которых были непомерные зарплаты Месси, ежегодно увеличивающиеся на порядок, барселонская легенда сразу же укатила в осматривать достопримечательности Парижа, на теплое и прибыльное местечко.
Но и тут через пару лет что-то пошло не так, болельщикам ПСЖ надоело смотреть на то, как "инопланетянин" просто отбывает номер в их клубе, не принося по сути никакой весомой пользы, начали его регулярно освистывать за его пешие прогулки по полю во время матчей.
Тогда ранимая душа аргентинца не выдержала такого психологического давления и быстро перебралась уже в совсем дворовую лигу. И вроде бы тут все шло хорошо, играть со школьниками (по футбольным меркам) было комфортно и не напряжно. Но вот и тут при первых же мимолётных неудачах пошли разговоры об уходе "звёзды". Так что удивляться тут особо и нечему.
А как только у Барселоны возникли финансовые трудности, кстати, одной из причин которых были непомерные зарплаты Месси, ежегодно увеличивающиеся на порядок, барселонская легенда сразу же укатила в осматривать достопримечательности Парижа, на теплое и прибыльное местечко.
Но и тут через пару лет что-то пошло не так, болельщикам ПСЖ надоело смотреть на то, как "инопланетянин" просто отбывает номер в их клубе, не принося по сути никакой весомой пользы, начали его регулярно освистывать за его пешие прогулки по полю во время матчей.
Тогда ранимая душа аргентинца не выдержала такого психологического давления и быстро перебралась уже в совсем дворовую лигу. И вроде бы тут все шло хорошо, играть со школьниками (по футбольным меркам) было комфортно и не напряжно. Но вот и тут при первых же мимолётных неудачах пошли разговоры об уходе "звёзды". Так что удивляться тут особо и нечему.
Без Месси Майами аутсайдер. Сначала проиграл финал Кубка США, а теперь не смог выйти в плей-офф МЛС. Но не скажу, что это провал. Всё-таки, трофей выигран, в ЛЧ пробились.
Без Месси Майами аутсайдер. Сначала проиграл финал Кубка США, а теперь не смог выйти в плей-офф МЛС. Но не скажу, что это провал. Всё-таки, трофей выигран, в ЛЧ пробились.