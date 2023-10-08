Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыСША. МЛС 2023

«Интер Майами» не сыграет в плей-офф МЛС

вчера, 08:13
Интер МайамиЛоготип футбольный клуб Интер Майами0 : 1Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннатиМатч завершен

«Интер Майами» уступил «Цинциннати» в матче 46-го тура МЛС (0:1).

Гол забил Альваро Барреаль на 78-й минуте. Нападающий хозяев Лионель Месси вышел на замену на 55-й минуте при счете 0:0.

«Интер Майами» идет на 14-м месте в Восточной конференции, у команды нет математических шансов зацепиться за плей-офф. Коллективу осталось доиграть 2 матча регулярного сезона.

Ранее сообщалось, что Месси может покинуть клуб, если «Интер» не попадет в плей-офф турнира.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Барселона» ушла от поражения в матче против предпоследнего клуба Ла Лиги
Сегодня, 00:03
«Фиорентина» в гостях одержала победу над «Наполи»
Вчера, 23:44
ПСЖ в гостях обыграл «Ренн»
Вчера, 23:42
Гол Медины в концовке помог «Спартаку» уйти от поражения в матче с ЦСКА
Вчера, 21:01
«Рубин» одержал гостевую победу над «Ахматом»
Вчера, 20:57
Дубль Лукаку помог «Роме» разгромить «Кальяри»
Вчера, 20:53
Сортировать
Все комментарии
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 16:14
Никто изначально при таком отставании в очках и не думал, что они попадут в ПО МЛС. После победы в кубке и выходе в ПО ЛЧ, наверное, это и лишнее. Теперь Месси нужно сосредоточиться на сборной, не получить там травм и хорошенько отдохнуть. Сезон был фееричным и одним из лучших в карьере. Впереди не менее насыщенный сезон - КА, отбор на ЧМ, МЛС, ЛЧ, кубки. А Интеру надо зимой укрепиться, особенно в обороне. Теперь они знают как выигрывать трофеи. Опыт есть. В следующем сезоне Интер будет претендовать на все трофеи..
ermak6848
ermak6848
вчера в 15:52
Месси - в любой команде - как торговый бренд..
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 13:30
Ваше эссе напичкано красивостями, но оно совершенно необъективно и противоречит фактам и здравому смыслу. Противоречит самому главному: Месси в каждом клубе, в который приходил, отдавался игре полностью и в каждой игре был лучшим. Думаю, ваша приверженность "Реалу", антагонисту "Барселоны", заставила вас так необъективно освещать игру аргентинца.
Ответа от вас не жду, так как каждый останется при своём мнении. В конце нашего диалога поставлена точка.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:21
Для АПЛ он уже "староват". Вы же знаете, какой в Лиге темп, а Лионель не мальчик, и силы у него небеспредельны.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:13
Тем, кто хихикает над Месси. Лионель пришёл в клуб в аховой ситуации, и один тянул команду к плей - офф. Посмотрите на её положение в группе до его прихода и до момента получения им травмы. Он сделал для "Майами" всё, что было в его силах, и даже больше. Будьте объективны в конце концов, господа злопыхатели. Создаётся впечатление, что задача у вас одна - любыми способами и методами очернить аргентинца, наплевав на объективность.
Merdan Bayramow
Merdan Bayramow ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 12:38
Как же ты прав....а элиада ничего не может написать?...а когда Рон не забивает в одном игре...то он вообще там ночуют...а здесь его не видно(1 комент и все)
Migelito
Migelito ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 11:40
Ахахах) Месси вообще поцелованный со всех сторон. И комиками, и УЕФА)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Migelito (раскрыть)
вчера в 11:30
Ну, тут на Соккере было фото, как аргентинский комик, один из персонажей которого - гей-спортивный-журналист, нежно целует Месси в шею, можно догадаться, в каком амплуа))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:25, ред.
Пора ему домой - в Европу.
С шоу пора завязывать и ехать в Англию - поднимать уровень защитной линии Английской Премьер Лиги.
Думаю Арсенал, на данный момент - самый комфортный для него клуб. Болелы там адекватные, тренер не конфликтный и без лишних понтов, да и амбиции управленцев земные (реальные).
Migelito
Migelito ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 11:25
Что за журналист, что за история?) Слышал неоднократно, но не в курсе толком)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 11:11
Конечно, это печально, но зато Месси сможет уединиться снова с любимым журналистом, думаю, плей-офф для него будет жарким)
Grizly88
Grizly88
вчера в 11:07
А говорили гном тащит любительскую лигу
амурец
амурец
вчера в 10:20
Даже в любительской лиге от него толку без судейской поддержки ноль
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:16
Было-бы удивительно если бы они выиграли у лидера Восточной конференции Цинциннати. Всё как и должно было случится.
ssspartak
ssspartak
вчера в 10:14
Всё под контролем же! Наверняка у Месси прописано в контракте пункт о том. что его клуб должен участвовать в плэй офф. Так что его уход или аренда наверняка будут законными. Можем еще в ЛЧ увидеть)) по отдыхал, развеялся в МЛС, можно теперь и поиграть))
Incredulous
Incredulous ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 10:08, ред.
Ну так аргентинец всегда отличался своим беганьем от проблем. Сначала из Барселоны, которой он клялся в любви и верности до гроба, и не раз говорил о завершении карьеры в стане сине-гранатовых.

А как только у Барселоны возникли финансовые трудности, кстати, одной из причин которых были непомерные зарплаты Месси, ежегодно увеличивающиеся на порядок, барселонская легенда сразу же укатила в осматривать достопримечательности Парижа, на теплое и прибыльное местечко.

Но и тут через пару лет что-то пошло не так, болельщикам ПСЖ надоело смотреть на то, как "инопланетянин" просто отбывает номер в их клубе, не принося по сути никакой весомой пользы, начали его регулярно освистывать за его пешие прогулки по полю во время матчей.

Тогда ранимая душа аргентинца не выдержала такого психологического давления и быстро перебралась уже в совсем дворовую лигу. И вроде бы тут все шло хорошо, играть со школьниками (по футбольным меркам) было комфортно и не напряжно. Но вот и тут при первых же мимолётных неудачах пошли разговоры об уходе "звёзды". Так что удивляться тут особо и нечему.
ОПС
ОПС
вчера в 10:01
Не всем играть в плей-офф.
izrafel
izrafel
вчера в 10:00
Потому что это командная игра. Один игрок глобально не влияет на нее. Теперь всем понятно, почему Барса побеждала? Командной игрой!
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 09:25
Как только проблема,сразу Месси может покинуть клуб!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:23, ред.
Главное бизнес...спортивная составляющая на 101-м месте.....футболки проданы...реклама работает...выкачка бабосов ведётся круглосуточно....футбол в данном случае одна из составляющих отбора денег у тамошних соккероманов...но не главная....
Elliada
Elliada
вчера в 09:00
Майами еще неделю назад потерял шансы на выход в плей-офф. В теории, конечно, могли бы выйти, если бы Интер выиграл бы все оставшиеся игры, а соперники потеряли бы очки, но в такой сценарий не верилось и, как оказалось, он не случился. Жизнь не сказка.

Без Месси Майами аутсайдер. Сначала проиграл финал Кубка США, а теперь не смог выйти в плей-офф МЛС. Но не скажу, что это провал. Всё-таки, трофей выигран, в ЛЧ пробились.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:25
Пролетают ,не сыграют в плей - офф!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 