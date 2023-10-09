В «Динамо» рассказали о контракте Тюкавина и о месте проведения сборов

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вчера, 13:18

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, как обстоят дела с контрактом нападающего сборной России (он заканчивается летом 2024 года).

Мы не продвинулись в вопросе продления контракта с Константином Тюкавиным.

Также Гафин сообщил, где «бело-голубые» проведут зимние сборы.

Зимой сборы будут, место пока уточняем. Как обычно, последний сбор будет в Турции. Что касается первых сборов, то пока в процессе выбора места.