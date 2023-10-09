В «Динамо» рассказали о контракте Тюкавина и о месте проведения сборов

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, как обстоят дела с контрактом нападающего сборной России Константина Тюкавина (он заканчивается летом 2024 года).
Мы не продвинулись в вопросе продления контракта с Константином Тюкавиным.
Также Гафин сообщил, где «бело-голубые» проведут зимние сборы.
Зимой сборы будут, место пока уточняем. Как обычно, последний сбор будет в Турции. Что касается первых сборов, то пока в процессе выбора места.
В текущем сезоне РПЛ «Динамо» занимает 6-е место.