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В «Динамо» рассказали о контракте Тюкавина и о месте проведения сборов

вчера, 13:18

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, как обстоят дела с контрактом нападающего сборной России Константина Тюкавина (он заканчивается летом 2024 года).

Мы не продвинулись в вопросе продления контракта с Константином Тюкавиным.

Также Гафин сообщил, где «бело-голубые» проведут зимние сборы.

Зимой сборы будут, место пока уточняем. Как обычно, последний сбор будет в Турции. Что касается первых сборов, то пока в процессе выбора места.

В текущем сезоне РПЛ «Динамо» занимает 6-е место.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:24
Жизнь удалась, куда спешить. Есть подозрение, что пойдет по пути Кокорина. Талант есть, но им необходимо правильно распорядиться. Зимой надо продавать, если не одумается. Судя по последним играм, мы не особо много потеряем в игровом плане. Захарян тоже хотел уехать, ну вот шансы получает по 10 минут в 3-4 матча)
lotsman
lotsman
вчера в 16:01
Тюкавин надеется на приглашение из Европы, но его агент никак не найдёт желающих позвать его.
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 15:52
Привет, Ваня!!!
Тюкавин, на заменах у Йокановича- забивал больше, чем за два сезона у дурака из Герты и сейчас, у Лички...
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:07, ред.
Как бы хорошо я к неме не относился, но если он тянет с продлением, то после зимних сборов на лавку, а вместо него прикупить другого. Но я не тренер и от меня ничего не зависит. Будь как будет. Смолов по началу у нас тоже долго не забивал, а сменил клуб и дважды был лучшим бомбардиром Лиги. Может и Костю в случае смены команды прорвет, но все же надеюсь он еще проявит себя в Динамо. Болейте за своих, а не против чужих!
Capral
Capral
вчера в 13:37
Вместо того, чтобы, переливать из пустого в порожнее- лучше занялись бы поисками забивного форварда. Держаться за Тюкавина, а он, если предельно откровенно- ничего особенного, как нападающий из себя не представляет. Он не лидер в атаке, не обостряет игру у ворот соперника, не держит соперника в напряжении, и большую часть игр- просто стоит без дела... Не знаю, возможно, видя всё это, руководство не очень стремится к продлению контракта? Я много видел нападающих в ДИНАМО за многие годы- настоящих, техничных, острых!!! Ни на одного из них Костя не похож. Нападающий должен забивать- это его работа, у Тюкавина- это получается неважно...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:29
Слишком что ли серьезные требования у него?
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