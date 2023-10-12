Выдан ордер на арест экс-футболиста «Ливерпуля»

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вчера, 17:45

Выдан ордер на арест бывшего нападающего «Ливерпуля» .

Сообщается, что причиной стала неявка экс-игрока в суд Лос-Анджелеса, где рассматривалось исковое заявление гражданина, которому бывший профессиональный спортсмен не выплатил обещанное денежное вознаграждение за то, что тот смог найти собаку Дэниела.

В 2019 году у Старриджа украли собаку. Футболист публично заявил, что вознаградит человека, который смог это сделать, однако этого не произошло. Пса нашел рэпер Фостер Вашингтон (Killa Fame). Артист после этого заявил, что не получил награду, после чего подал гражданский иск против футболиста.

В декабре 2021-го суд постановил, что Старридж обязан выплатить Вашингтону 30 тысяч долларов.