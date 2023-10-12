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Выдан ордер на арест экс-футболиста «Ливерпуля»

вчера, 17:45

Выдан ордер на арест бывшего нападающего «Ливерпуля» Дэниела Старриджа.

Сообщается, что причиной стала неявка экс-игрока в суд Лос-Анджелеса, где рассматривалось исковое заявление гражданина, которому бывший профессиональный спортсмен не выплатил обещанное денежное вознаграждение за то, что тот смог найти собаку Дэниела.

В 2019 году у Старриджа украли собаку. Футболист публично заявил, что вознаградит человека, который смог это сделать, однако этого не произошло. Пса нашел рэпер Фостер Вашингтон (Killa Fame). Артист после этого заявил, что не получил награду, после чего подал гражданский иск против футболиста.

В декабре 2021-го суд постановил, что Старридж обязан выплатить Вашингтону 30 тысяч долларов.

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Все комментарии
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY
вчера в 22:34
у рэпера закончились деньги на крэк, хорошо что была в запасе старая история с собакой, а так бы пришлось врать что Старридж его трахнул или избил, ну как нынче модно вспоминать любую херню сорокалетней давности. Короче быть бедным выгодно, никто не вспомнит ни о чем, но стоит только разбогатеть так сразу любая 78овка любого пола начинает причитать что ты ее кюал, побил или не дал вознаграждения за собаку в 1969 году в западном полушарии где то по осени примерно (более точных улик не вспоминают обычно)...
Carradona
Carradona
вчера в 22:16
Оба гнилые))
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov
вчера в 20:11
Обоих на камнеломлю
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 20:10
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 20:03
Рэпер, который идет в суд xD
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 19:43
Что, пожалел денег за собаку?
adekvat
adekvat
вчера в 19:38
Один очень бедный человек кинул другого очень бедного человека.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:16
А по факту обычный "кидок"...)))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 19:02
Как можно быть таким болтуном? Раз сказал, сдержи слово. Либо молчи. Современный мир... Ляпнуть в соц сетях глупость каждый может, а ответить за слова не все.
Futurista
Futurista
вчера в 18:39
Djebrael
Djebrael
вчера в 18:08
Ну не такая уж большая сумма... думаю что все обойдется.
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