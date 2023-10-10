Негрейра упал перед осмотром судебно-медицинским экспертом

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вчера, 16:01

Бывший вице-президент судейской комиссии Хосе Мария Энрикес Негрейра упал на подходе к зданию Института судебной медицины Каталонии, где он должен был пройти обследование по установлению у него возрастной деменции.

Ранее представители бывшего чиновника заявили, что он не может принимать участия в рассмотрении уголовного дела, по которому он обвиняется в многолетнем получении взяток от «Барселоны», по причине наличия у него деменции. В ответ на это заявление глава следственного суда Барселоны Хоакин Агирре постановил, что Негрейра должен пройти дополнительное медицинское освидетельствование.

Направляясь на данную процедуру вместе с женой и адвокатом, бывший вице-президент судейской комиссии споткнулся и упал.