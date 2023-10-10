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Негрейра упал перед осмотром судебно-медицинским экспертом

вчера, 16:01

Бывший вице-президент судейской комиссии Хосе Мария Энрикес Негрейра упал на подходе к зданию Института судебной медицины Каталонии, где он должен был пройти обследование по установлению у него возрастной деменции.

Ранее представители бывшего чиновника заявили, что он не может принимать участия в рассмотрении уголовного дела, по которому он обвиняется в многолетнем получении взяток от «Барселоны», по причине наличия у него деменции. В ответ на это заявление глава следственного суда Барселоны Хоакин Агирре постановил, что Негрейра должен пройти дополнительное медицинское освидетельствование.

Направляясь на данную процедуру вместе с женой и адвокатом, бывший вице-президент судейской комиссии споткнулся и упал.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
вчера в 20:45
Ему бы поучиться падать у тарасовского дельфина.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:57
Может, кому - то будет интересно ( а может нет ): в Дмитровском УВД начальник уголовного розыска упал в обморок в кабинете стоматолога перед тем, как усесться в кресло. Переволновался, бедненький, но я его по-человечески понимаю. СпрОсите, откуда информация ? Отвечаю: был очевидцем. Фамилию не называю по этическим соображениям.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 18:51
Так теперь обычно падает в штрафной Авейру.. А потом на пятую точку и руки в гору.. Точь-в-точь.. На ЧМ-26 его так и поведут.. А-ха-ха-ха..😄🤭
Incredulous
Incredulous
вчера в 17:36, ред.
Нужно было ещё прокатится метров пять, сделав десяток оборотов вокруг своей оси, в адских конвульсиях корчась от боли, в стиле Неймара.
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov
вчера в 17:19
Оскара ему хоть дали?
gew68f4cukmz
gew68f4cukmz
вчера в 17:18, ред.
Как по команде "вспышка справа!" сгруппировавшись метнулся дед на землю - весьма посредственная постанова!
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 17:03
Невыносимая тяжесть огромного таланта
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:43
Как всё удачно сложилось: адвокат, жена на месте, и самое главное - на месте оператор с камерой...
sgkw5u7qug2r
sgkw5u7qug2r
вчера в 16:40
Его явно консультировал Бускетс в течение недельки перед этим
Гость
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