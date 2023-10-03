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«Реал» подаст в суд после обвинений в адрес Переса в подкупе судей

вчера, 22:40

«Реал» подаст в суд на бывшего комиссара полиции Испании Хосе Мануэля Вильярехо после обвинений в подкупе судей в адрес президента клуба Флорентино Переса.

Ранее Вильярехо заявил, что Перес подкупал арбитров ещё до того, как это начала делать «Барселона».

Президент Флорентино Перес распорядился немедленно подать соответствующий судебный иск против бывшего комиссара Вильярехо в связи с ложными обвинениями, выдвинутыми на каталонской радиостанции RAC1, — сообщается на официальном сайте «сливочных».

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Все комментарии
амурец
амурец
вчера в 23:42
Это только всего лишь слова, а по Барселоне уже уголовное дело
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 22:53
Мне кажется если хорошенько посмотреть, в мире не будет не одного президента клуба, который не подкупал судей.
Elliada
Elliada
вчера в 22:48
Это понятно всем. Кроме ЛЧ, он еще ЗМ покупал своим игрокам.
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