«Реал» подаст в суд после обвинений в адрес Переса в подкупе судей

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вчера, 22:40

«Реал» подаст в суд на бывшего комиссара полиции Испании Хосе Мануэля Вильярехо после обвинений в подкупе судей в адрес президента клуба .

Ранее Вильярехо заявил, что Перес подкупал арбитров ещё до того, как это начала делать «Барселона».

Президент Флорентино Перес распорядился немедленно подать соответствующий судебный иск против бывшего комиссара Вильярехо в связи с ложными обвинениями, выдвинутыми на каталонской радиостанции RAC1, — сообщается на официальном сайте «сливочных».