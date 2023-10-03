«Реал» подаст в суд после обвинений в адрес Переса в подкупе судей

«Реал» подаст в суд на бывшего комиссара полиции Испании Хосе Мануэля Вильярехо после обвинений в подкупе судей в адрес президента клуба Флорентино Переса.
Ранее Вильярехо заявил, что Перес подкупал арбитров ещё до того, как это начала делать «Барселона».
Президент Флорентино Перес распорядился немедленно подать соответствующий судебный иск против бывшего комиссара Вильярехо в связи с ложными обвинениями, выдвинутыми на каталонской радиостанции RAC1, — сообщается на официальном сайте «сливочных».