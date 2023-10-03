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«Ростов» обратился в Спортивный арбитражный суд по делу Норманна

вчера, 20:27

«Ростов» обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу норвежского полузащитника Матиаса Норманна. Об этом сообщил президент клуба Арташес Арутюнянц.

Мы обратились в CAS по поводу Норманна.

20 августа саудовский «Аль-Раэд» объявил о переходе хавбека, права на которого принадлежали «Ростову». В прошлом сезоне игрок выступал на правах аренды за «Динамо». Российские клубы не объявляли о прекращении договора с футболистом, который ранее покинул Россию и направил в «Ростов» и «Динамо» заявление о расторжении соглашения.

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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 22:48
Как???
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 22:48
Но народ у нас упорный,несмотря на блеф и блуд,
всё равно идут судиться с козами в козлиный суд.
Аксинья
Аксинья
вчера в 20:42
Матэй, буржуйский сын, дэньгу вертай! Да!!!
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 20:36
Из Ростова 7 легионеров сбежали бесплатно 2 года назад. Хотя бы за Норманна надо что-то получить
Futurista
Futurista
вчера в 20:32
Саудовцы переманили Норманна выгодным предложением...

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