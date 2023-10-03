«Ростов» обратился в Спортивный арбитражный суд по делу Норманна

«Ростов» обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу норвежского полузащитника Матиаса Норманна. Об этом сообщил президент клуба Арташес Арутюнянц.
Мы обратились в CAS по поводу Норманна.
20 августа саудовский «Аль-Раэд» объявил о переходе хавбека, права на которого принадлежали «Ростову». В прошлом сезоне игрок выступал на правах аренды за «Динамо». Российские клубы не объявляли о прекращении договора с футболистом, который ранее покинул Россию и направил в «Ростов» и «Динамо» заявление о расторжении соглашения.
всё равно идут судиться с козами в козлиный суд.
всё равно идут судиться с козами в козлиный суд.
https://youtu.be/XlSdAevcg1c?feature=shared