«Ростов» обратился в Спортивный арбитражный суд по делу Норманна

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вчера, 20:27

«Ростов» обратился в Спортивный арбитражный суд ( CAS ) по делу норвежского полузащитника . Об этом сообщил президент клуба Арташес Арутюнянц.

Мы обратились в CAS по поводу Норманна.

20 августа саудовский «Аль-Раэд» объявил о переходе хавбека, права на которого принадлежали «Ростову». В прошлом сезоне игрок выступал на правах аренды за «Динамо». Российские клубы не объявляли о прекращении договора с футболистом, который ранее покинул Россию и направил в «Ростов» и «Динамо» заявление о расторжении соглашения.