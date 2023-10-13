«Ювентус» и «Лацио» просматривали Сперцяна и Тикнизяна

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вчера, 15:44

По информации источника, скауты клубов ведущих европейских чемпионатов просматривали игроков РПЛ и сборной Армении во время отборочного матча Евро-2024 с Латвией 12 октября.

Речь идёт о полузащитниках из «Краснодара» и , который представляет «Локомотив».

За хавбеком «быков» наблюдали представители «Ювентуса» и одного из клубов Бундеслиги, за футболистом «железнодорожников» — селекционеры «Лацио» и команды из нижней половины таблицы Серии А.