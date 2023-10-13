«Ювентус» и «Лацио» просматривали Сперцяна и Тикнизяна

По информации источника, скауты клубов ведущих европейских чемпионатов просматривали игроков РПЛ и сборной Армении во время отборочного матча Евро-2024 с Латвией 12 октября.
Речь идёт о полузащитниках Эдуарде Сперцяне из «Краснодара» и Наире Тикнизяне, который представляет «Локомотив».
За хавбеком «быков» наблюдали представители «Ювентуса» и одного из клубов Бундеслиги, за футболистом «железнодорожников» — селекционеры «Лацио» и команды из нижней половины таблицы Серии А.
А вообще, ни Эдо, ни Наир не сыграли нормально, отчеты скаутов явно плохие. Скауты просматривают всех, работа у них такая, на такие новости можно даже не смотреть. В нормальных клубах 20+ скаутов в штате и ни одного в расположении клуба - все всегда просматривают игроков
А вообще, ни Эдо, ни Наир не сыграли нормально, отчеты скаутов явно плохие. Скауты просматривают всех, работа у них такая, на такие новости можно даже не смотреть. В нормальных клубах 20+ скаутов в штате и ни одного в расположении клуба - все всегда просматривают игроков