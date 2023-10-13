Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Ювентус» и «Лацио» просматривали Сперцяна и Тикнизяна

вчера, 15:44
ЛатвияЛоготип футбольный клуб Латвия2 : 0Логотип футбольный клуб АрменияАрменияМатч завершен

По информации источника, скауты клубов ведущих европейских чемпионатов просматривали игроков РПЛ и сборной Армении во время отборочного матча Евро-2024 с Латвией 12 октября.

Речь идёт о полузащитниках Эдуарде Сперцяне из «Краснодара» и Наире Тикнизяне, который представляет «Локомотив».

За хавбеком «быков» наблюдали представители «Ювентуса» и одного из клубов Бундеслиги, за футболистом «железнодорожников» — селекционеры «Лацио» и команды из нижней половины таблицы Серии А.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Медведев подтвердил, что «Зенит» будет делать трансферы в январе
Вчера, 17:49
Нападающий сборной Колумбии хочет перейти в «Зенит»
Вчера, 17:10
СлухиЗащитник «Спартака» Классен отказался переходить в «Нефтчи»
11 октября
Сутормин рассказал, почему не перешёл из «Зенита» в ЦСКА
11 октября
СлухиКлубы РПЛ отказались от услуг Санти Мины из-за его репутации
10 октября
Виллиан: «Надеюсь продолжать играть за ЦСКА»
09 октября
Сортировать
Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 19:18
да еще и аутсайдеру группы, очень подозрительный матч. Я бы даже на договорняк проверил бы))

А вообще, ни Эдо, ни Наир не сыграли нормально, отчеты скаутов явно плохие. Скауты просматривают всех, работа у них такая, на такие новости можно даже не смотреть. В нормальных клубах 20+ скаутов в штате и ни одного в расположении клуба - все всегда просматривают игроков
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 16:48
Просматривали?
Ну и что... Они просматривали сотни игроков.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:25
Сперцян ещё куда не шло, а Тикнизяна там кто ждёт !??)
35swzn2btd6m
35swzn2btd6m
вчера в 16:12
Источник этой новости явно армянское радио
Вещий
Вещий
вчера в 15:56
Все бы ничего, но Армяне даже не просто проиграли а еще и в сухую..
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 