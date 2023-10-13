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Нападающий сборной Колумбии хочет перейти в «Зенит»

вчера, 17:10

Мартин Каманьо, агент нападающего «Сантоса» Альфредо Морелоса, высказался о будущем своего клиента.

Планы на зиму — возвращение в Европу, в Россию было бы вообще замечательно. Хотим перейти в такую команду, как «Зенит», например. Поближе будет видно.

В Европе Морелос выступал за финский клуб ХИК и шотландский «Рейнджерс».

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Все комментарии
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ MishaBigdan (раскрыть)
вчера в 23:11
Ну для третьесортной РПЛ это топ…
MishaBigdan
MishaBigdan
вчера в 22:46
второсортный нап
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:32
Этому тоже денег захотелось)) Вот юмористы.
pomor45
pomor45
вчера в 22:04
Всё ананасы да манго, а мне вот репы хочется.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:18
То есть маринует на лавке, если он даже лучше других? Или может он уже и не лучше?
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:05
"101 причина уйти на пенсию из Зенита"...
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 19:11
ха ха хочет на старости подзаработать ничего не делая а Зенит это может
Futurista
Futurista
вчера в 18:49, ред.
Но есть нюанс...сначала Альфредо должен оформить бразильское гражданство)...
lotsman
lotsman
вчера в 18:34
Нет, Зениту он не нужен. Пусть едет в Москву.)
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:32
Не нужен он Зениту. Пусть в Спартак переходит...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:58
Лоренцо может не видит его в основе...
stanichnik
stanichnik ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:58
Доброго Здоровья Анатолий!
Думаю возрождается в лице фк Ленинградец, выступающем в Первой лиге.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 17:53
Ленинградский футбол возрождается, или почил навсегда?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:52
А кстати Бариос уже вторую игру в сборной на лавке прочно сидит. К чему бы это ?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:46, ред.
27 лет уже...
Хватит в Бразилии кудесничать...
Пора уж дом строить...большой...финансы на жизнь дальнейшую копить...короче делом заняться...))

Барриос походу книгу в отпуске выпустил ...трёхтомник....."101 причина перейти в Зенит."
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:46
В Питере крен в сторону бразильцев, надо уровнять колумбийцами, а то их пока только двое.)))
shur
shur
вчера в 17:31
...где колумбийцы. там всегда беспокойно в отношении футбола ни
как игры, а около него...!!!
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