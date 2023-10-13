Нападающий сборной Колумбии хочет перейти в «Зенит»

Мартин Каманьо, агент нападающего «Сантоса» Альфредо Морелоса, высказался о будущем своего клиента.
Планы на зиму — возвращение в Европу, в Россию было бы вообще замечательно. Хотим перейти в такую команду, как «Зенит», например. Поближе будет видно.
В Европе Морелос выступал за финский клуб ХИК и шотландский «Рейнджерс».
Хватит в Бразилии кудесничать...
Пора уж дом строить...большой...финансы на жизнь дальнейшую копить...короче делом заняться...))
Барриос походу книгу в отпуске выпустил ...трёхтомник....."101 причина перейти в Зенит."
Хватит в Бразилии кудесничать...
Пора уж дом строить...большой...финансы на жизнь дальнейшую копить...короче делом заняться...))
Барриос походу книгу в отпуске выпустил ...трёхтомник....."101 причина перейти в Зенит."