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Сутормин рассказал, почему не перешёл из «Зенита» в ЦСКА

вчера, 09:39

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал об интересе со стороны ЦСКА.

Насколько я знаю, был интерес, велись переговоры. Но я остался в «Зените». Для меня ЦСКА был хорошим вариантом. Знаю тренера, город. Но сложилось так, как сложилось. Я нисколько не жалею. Значит, все так и должно быть. Вопросов не задавал. Знаю, что нужен еще команде. На тему трансфера с Федотовым не общались. Я знал ситуацию, Владимир Валентинович тоже. Больше разговаривали на футбольные темы. После игры в Москве не удалось, но после Суперкубка — да. Но опять же об игре, о финале. А не о трансферных делах.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:46
5 лет - 8 титулов.....
Кто ж от такого уходит ??))
Ags_0701
Ags_0701
вчера в 19:44
Может у ЦСКА просто не нашлось 40 тысяч деревянных?
FenixSL
FenixSL
вчера в 14:08
спасибо что ЦСКА хоть этот шлак не взял
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:30
Зацепился за сучок на лавке запасных...
lotsman
lotsman ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 11:17
Он ничего не делал, за него всё делают и решают. А он сам, пока на действующем контракте, ничего не решит, как бы ему не хотелось.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ протон (раскрыть)
вчера в 10:27
Ты уже не первого посылаешь "в Какую-нибудь "Балтику".Она что,резиновая(как Магадан)? Хоть бы для разнообразия послал неликвид в "какую-нибудь "Спартак",он теперь недалеко находится от твоего "идеала" свалки.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 10:24
    kazakoff
    kazakoff
    вчера в 10:13
    Практически в Зените и не играет
    Что толку рассуждать
    протон
    протон
    вчера в 10:10
    Только ты для ЦСКА не очень вариант.
    Федот видимо полагал перезапустить тебя, но я думаю, это невозможно.
    Если чисто фантазировать кого бы взять из Зенита, то однозначно Клаудиньо. А Сутормины пускай идут в какую нибудь Балтику или Факел, там таким самое место по классу
    Вещий
    Вещий
    вчера в 10:06
    Наверное правильно все сделал. Нечего бегать по клубам.
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 10:02
    Зачем ему ЦСКА, когда у него в Питере все в шоколаде.
    Гость
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