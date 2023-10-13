Голов стало больше, а Турция удивляет. Немного европейской статистики

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вчера, 21:47

Эксперты выявили некоторые тенденции нынешнего сезона и делятся ими.

«Манчестер Сити» нанес всего четыре удара по воротам «Арсенала» в последнем матче чемпионата Англии и проиграл со счетом 0:1. Четыре удара – это минимальное количество ударов за всю 425-матчевую эпоху Хосепа Гвардиолы. Хотя при этом «Сити» за четыре удара получил 0,5 xG, тогда как «Арсенал» с 12 ударами наколотил лишь на 0,4 xG. Но для реального и вполне победного гола этого оказалось достаточно.

Кроме того, это было второе поражение «Сити» подряд в чемпионате и третье в четырех последних матчах в целом. «Горожане» не проигрывали два матча подряд в АПЛ с 2018 года, когда уступили «Кристал Пэлас» и «Лестеру». Эти неудачи опустили «Сити» на третье место в турнирной таблице.

Тем временем «Байер» и «Штутгарт» в Германии опережают «Баварию», а «Жирона» занимает второе место в чемпионате Испании, опережая «Атлетико» и «Барселону». Действующий чемпион Италии «Наполи» идет лишь пятым, отставая от «Милана» на шесть очков. А во Франции ПСЖ забрался лишь на третье место и уступает «Монако» и «Ницце».

Что же происходит? Слом старых устоев? Нет, скорее рано делать какие-то выводы, поскольку сезон в Европе приближается лишь к своей четверти. Вспомните, что еще в середине января «Сити» проигрывал «Арсеналу» восемь очков, но в итоге стал чемпионом. А «Бавария» сейчас набрала куда больше очков, чем за тот же отрезок в прошлом сезоне. Конечно, всякие сенсации могут быть. Но пока наблюдаемое трудно считать тенденцией. И все же некоторые интересные статистические тренды отметить уже можно.

Результативность растет

В «Большой пятерке» европейских лиг стали забивать больше. В прошлом сезоне в среднем забивали 1,38 мяча за матч, а в этом – 1,48 гола. Это на 7,2 процента больше. Небольшой прирост количества пенальти сыграл свою роль, но если отфильтровать одиннадцатиметровые, то все равно рост составит 6,3 процента. Причем не во всех ведущих европейских лигах этот рост одинаков.

Например, в Серии А почти ничего не поменялось. В среднем команды забивали 1,17 гола без пенальти за 12,6 удара за матч в прошлом сезоне. Сейчас они забивают те же 1,17 гола за 12,2 удара. Идут тем же темпом фактически. В прошлом сезоне АПЛ была второй по этому показателю в «Большой пятерке». Остается на этой позиции и сейчас. В прошлом сезоне английские команды забивали в среднем 1,33 гола за матч без пенальти при 12,5 ударах. В этом году они забивают 1,38 гола при 13,5 ударах. Качество реализации не выросло, но стало просто больше попыток забить.

В Лиге 1 выросло количество голов без учета пенальти на 4,8 процента. Было 1,25 при 12,1 ударах в прошлом сезоне, а стало 1,31 при 12,5 ударах. Хотя наблюдается снижение xG (с 1,28 до 1,24), но это все равно лучше, чем у той же Италии, где xG упал с 1,17 до 1,07. За общий рост же сильно отвечает Ла Лига, где случился скачок результативности. Причем по ударам в среднем за матч ничего выдающегося: с 12,2 до 12,5 по сравнению с прошлым сезоном. Но если в сезоне-2022/23 в среднем забивалось 1,15 гола в чемпионате Испании, то теперь – 1,32. Это рост на 14,8 процента. Только четыре клуба в Испании забивают в среднем гол или меньше за игру. Аналитики такую феноменальную результативность связывают с какой-то сверхреализацией моментов. Например, у Джуда Беллингема восемь голов при ожидаемых четырех, а у Такефусы Кубо из «Реала Сосьедад» пять голов при ожидаемых 1,3. И таких бомбардиров, ломающих xG, несколько человек.

Но лидерство все равно удерживает Бундеслига. Там стали бить чаще (13,5 удара за игру вместо прошлогодних 12,6). А результативность выросла на 10,3 процента. Забивали 1,45 гола в среднем, а теперь забивают 1,60. Только тут есть команды, которые в среднем забивают больше трех мячей. Это «Бавария», «Байер» и «Штутгарт». Хотя команд с одним голом и меньше в среднем за матч больше, чем в Испании – пять штук.

Худшие стали хуже

Еще одно интересное статистическое наблюдение – это положение дел у 12 худших команд в «Большой пятерке». В прошлом сезоне 12 клубов с наименьшим количеством очков имели в среднем 0,43 балла за игру. Сейчас 12 таких же клубов имеют 0,33 очка. Три английских клуба, получившие повышение в классе («Лутон Таун», «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед»), набрали в 24 матчах на всех 13 очков. У «Кальяри» в Италии два очка в восьми матчах. А «Борнмут», «Эмполи», «Салернитана» и «Альмерия» были в этой же группе и в прошлом сезоне.

Зато немецкие «Майнц» и «Кельн» опустились в эту группу из примерно середины таблицы. У них в 14 матчах суммарно три очка. Резкое падение случилось во Франции, где у «Клермона» и «Лиона» на двоих пять очков в 15 матчах. Но что может обнадежить всех этих бедолаг? В прошлом сезоне из 12 худших на данный момент клубов вылетели по итогам только пять. Так что тут есть даже повод для оптимизма.

За пределами «пятерки»

Но жизнь в европейских чемпионатах протекает не только в Англии, Италии, Испании, Германии и Франции. Можно взглянуть на любопытную статистику портала Elo. Она отличается от привычной, но кому-то может показаться наиболее релевантной. Возьмем выступление команд от разных стран в еврокубках. Elo предлагает добавлять очки клубам и лигам за победы и отнимать за поражения. Причем чем менее сильная по рейтингу команда обыгрывает более сильную, тем больше сумма добавляемых и отнимаемых очков.

Если взять этот подход и применить к первой десятке европейских лиг, то получим интересные цифры. Лидером с +93 баллами является Турция, на втором месте идет Испания (+73), далее – Италия (+40), Бельгия (+39), Франция (+24), а вот следующие – в отрицательной зоне: Англия (-5), Португалия (-10), Нидерланды (-11), Германия (-38).

В целом все коррелирует с результатами и еврокубках напрямую. Разве что большую ценность имеют так называемые сенсационные исходы. Например, на результаты Турции и Англии сильно повлияло поражение «Манчестер Юнайтед» от «Галатасарая» (3:2) в Лиге чемпионов. Да и Франция поправила положение относительно Англии благодаря победе «Ланса» над «Арсеналом» (2:1). Такие результаты в рейтинге Elo оказываются наиболее ценными.