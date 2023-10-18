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Чемпионат Алжира приостановили в связи с событиями в секторе Газа

вчера, 22:16

Все футбольные соревнования в Алжире приостановлены из-за событий в секторе Газа. В заявлении Алжирской федерации футбола сказано:

В знак солидарности с крепким братским палестинским народом и из уважения к душам праведных мучеников в результате агрессии против народа оккупированной Палестины в секторе Газа, Алжирская федерация футбола (FAF) приняла решение приостановить все футбольные турниры до дальнейшего уведомления.

Ранее сообщалось, что ближайшие матчи сборной Палестины состоятся в Алжире, эта страна возьмет на себя все расходы.

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Перевод с Faf.dz Фото: Сайт topendsports.com
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