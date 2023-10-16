В центре Брюсселя застрелили двух болельщиков сборной Швеции

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вчера, 22:37

Сегодня вечером в центре Брюсселя были застрелены как минимум два человека. Об этом сообщает источник со ссылкой на полицию, которая подтверждает эти данные.

По информации ряда СМИ , обе жертвы были одеты в футболки сборной Швеции, которая в эти минуты проводит матч 8-го тура отбора на чемпионат Европы 2024 года с Бельгией.

Сообщается, что выстрелы прозвучали около 19:15. Ни один подозреваемый пока не арестован.

На снимках, сделанных местным жителем, видно, как мужчина во флуоресцентной оранжевой куртке и белом шлеме с оружием в руке садится на скутер и уезжает. Предположительно, ранее он застрелил кого-то в вестибюле, а затем застрелил двух человек в такси.