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В центре Брюсселя застрелили двух болельщиков сборной Швеции

вчера, 22:37
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия-:-Логотип футбольный клуб ШвецияШвецияВчера в 21:45 Матч перенесен

Сегодня вечером в центре Брюсселя были застрелены как минимум два человека. Об этом сообщает источник со ссылкой на полицию, которая подтверждает эти данные.

По информации ряда СМИ, обе жертвы были одеты в футболки сборной Швеции, которая в эти минуты проводит матч 8-го тура отбора на чемпионат Европы 2024 года с Бельгией.

Сообщается, что выстрелы прозвучали около 19:15. Ни один подозреваемый пока не арестован.

На снимках, сделанных местным жителем, видно, как мужчина во флуоресцентной оранжевой куртке и белом шлеме с оружием в руке садится на скутер и уезжает. Предположительно, ранее он застрелил кого-то в вестибюле, а затем застрелил двух человек в такси.

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