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Матч Бельгия — Швеция прерван после 1-го тайма и не будет возобновлён

вчера, 23:19
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия-:-Логотип футбольный клуб ШвецияШвецияВчера в 21:45 Матч перенесен

Матч 8-го тура отбора на Евро-2024 между Бельгией и Швецией прекращён после стрельбы в Брюсселе, которая произошла в центре города перед игрой.

По предварительным данным, неизвестный застрелил как минимум двух человек. Жертвы, как сообщалось, были одеты в футболки шведской команды, ещё один человек получил ранение. Подозреваемый пока не найден.

Футболисты сборной Швеции были потрясены этой новостью и не захотели возвращаться на поле после перерыва.

В целях безопасности всех людей, находящихся сейчас на стадионе, попросили оставаться внутри.

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