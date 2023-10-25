Бельгия, Нидерланды и Германия подали заявку на проведение женского ЧМ-2027

Бельгия, Нидерланды и Германия официально объявили о подаче совместной заявки на проведение чемпионата мира 2027 года среди женщин.

BNG2027 предложит логистическую структуру, гарантирующую исключительные впечатления болельщиков благодаря размещению и транспортному сообщению высочайшего качества. Матчи будут проводиться в компактной непосредственной близости от границ наших трёх стран, чтобы ограничить поездки и достичь амбициозных целей в области устойчивого развития, что лежит в основе всего операционного и логистического планирования, это позволит гарантировать, что мы проведём чемпионат мира по футболу среди женщин 2027 года, который окажет долгосрочное и положительное влияние на наши страны.