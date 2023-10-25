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Бельгия, Нидерланды и Германия подали заявку на проведение женского ЧМ-2027

25 октября 2023, 16:59

Бельгия, Нидерланды и Германия официально объявили о подаче совместной заявки на проведение чемпионата мира 2027 года среди женщин.

BNG2027 предложит логистическую структуру, гарантирующую исключительные впечатления болельщиков благодаря размещению и транспортному сообщению высочайшего качества. Матчи будут проводиться в компактной непосредственной близости от границ наших трёх стран, чтобы ограничить поездки и достичь амбициозных целей в области устойчивого развития, что лежит в основе всего операционного и логистического планирования, это позволит гарантировать, что мы проведём чемпионат мира по футболу среди женщин 2027 года, который окажет долгосрочное и положительное влияние на наши страны.

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Перевод с bng2027.com
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Все комментарии
Рой Макай
Рой Макай ответ sihafazatron (раскрыть)
25 октября в 18:58
Дальше будет: Южная и Центральная Америка подали совместную заявку на проведение ЧМ 2038
Варвар7
Варвар7
25 октября в 18:50
А вот Испания скромно воздержалась.)
Вещий
Вещий
25 октября в 18:45
Ну думаю что выбор не так и плах, если нужно выбрать одну страну.
sihafazatron
sihafazatron
25 октября в 17:09
Уже по 3 страны заявляются) Что же дальше будет....
Гость
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