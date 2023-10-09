Саудовская Аравия подала заявку на проведение Чемпионата мира 2034 года .

Федерация футбола Саудовской Аравии отправила заявку в ФИФА на проведение чемпионата мира 2034 года.

Это официально! Мы направили в ФИФА письмо о намерении провести чемпионат мира по футболу 2034 года. Это первый шаг, который мы сделали после того, как получили поддержку от более чем 70 ассоциаций — членов ФИФА . Эта официальная заявка продолжает наш путь к воплощению мечты нашего народа в реальность. Чемпионат мира по футболу 2034 года — это наше приглашение миру стать свидетелем развития Саудовской Аравии, познакомиться с её культурой и приобщиться к её истории. Мы очень стараемся представить наиболее конкурентоспособную заявку, которая поможет объединить мир через футбол.