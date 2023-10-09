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Саудовская Аравия подала заявку на проведение чемпионата мира 2034 года

вчера, 13:28

Федерация футбола Саудовской Аравии отправила заявку в ФИФА на проведение чемпионата мира 2034 года.

Это официально! Мы направили в ФИФА письмо о намерении провести чемпионат мира по футболу 2034 года. Это первый шаг, который мы сделали после того, как получили поддержку от более чем 70 ассоциаций — членов ФИФА. Эта официальная заявка продолжает наш путь к воплощению мечты нашего народа в реальность. Чемпионат мира по футболу 2034 года — это наше приглашение миру стать свидетелем развития Саудовской Аравии, познакомиться с её культурой и приобщиться к её истории. Мы очень стараемся представить наиболее конкурентоспособную заявку, которая поможет объединить мир через футбол.

Саудовская Аравия подала заявку на проведение чемпионата мира 2034 года

Ранее стали известны хозяева чемпионата Европы 2032 года.

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Перевод с saff.com.sa
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Все комментарии
gtn3pkkdq9zy
gtn3pkkdq9zy
вчера в 17:14
Есть варик посетить ЧМ, не Европа всё таки)
протон
протон
вчера в 17:06
Пока чемпионаты в одной стране не впечатляли - в ЮАР и Катаре были относительные провалы. А в Бразилии и России было хорошо.
Вот сейчас сравним с мультистрановыми вариантами.
Чего возмущаться еще до того, как попробовали???
Евро в нескольких странах прошел классно. Почему и ЧМ не попробовать? Мир-то меняется. Сто лет назад в Южную Америку на чемпионат месяц на корабле плыли.
А сейчас 10 часов полета из Мадрида на чартере в супер комфортных креслах с кучей опций восстановления.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 15:47, ред.
Отлично! Саудовская Аравия сделает шикарный турнир это без сомнений. Футбол в СА активно развевается и к 2034 году их сборная будет конкурентно способной. Как Катар на домашнем ЧМе точно лицом в грязь не ударит.
Neuron0003
Neuron0003
вчера в 15:22
Нефть рулит в мире, это давно понятно.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:42
Саудовская Аравия подала заявку на проведение Чемпионата мира 2034 года .
У меня почему-то даже и нет ни малейшего сомнения, что именно Саудовская Аравия выиграет в этом споре среди претендентов на проведение Чемпионата мира 2034-года. Учитывая то как происходит развитие событий внутри страны и огромные вливания денежных средств в футбол и покупку огромного количества звёзд мирового футбола для игр во внутреннем чемпионате и тем самым рекламировать и привлекать молодёжь и бизнес в развитии футбола в Саудовской Аравии . Пройдёт буквально три - четыре сезона и с таким успехом чемпионат Саудовской Аравии может стать на ряду с топ чемпионатами мирового футбола . И для этого делается все возможное . А если ещё учесть мировые финансовые проблемы, то и соперников у Саудовской Аравии будет не много , которые смогут на равных конкурировать с саудитами . Ну вот как-то так на мой субъективный взгляд.
Гость
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