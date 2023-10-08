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Блаттер оценил выбор места проведения чемпионата мира 2030 года

вчера, 12:56

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер высказался об организации чемпионата мира 2030 года, который пройдёт в 6 странах на трёх континентах.

Неразумно разрывать турнир таким образом. Финальная часть чемпионата мира должна быть компактным мероприятием.

Помимо этого, по историческим причинам мундиаль 2030 года должен был пройти исключительно в Южной Америке.

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Все комментарии
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 17:40
На счёт компактности он прав. Все должны играть примерно в одних климатических условиях и не тратить время на бесконечные перелёты.. Но ФИФА походу это неинтересно..
Igo0rek
Igo0rek ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 15:12
Новый год я и без ЧМ стараюсь встречать в теплых странах)
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 15:02
Точно! И Новый год можно под пальмой отпраздновать,и выпить в закрытых клубах...Чистый спорт и зрелище!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 15:00
Как говаривал Вильям наш Шекспир-"Не всё благополучно в королевстве..." "Райского Сада".
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 14:36, ред.
Ахаха, человек, имя которого практически стало синонимом коррупции, который сам ещё в далёком 2012-м вроде году продал права на генеральное спонсорство Соса-Соле до 2030 года, только бы при нём всю кубышку раскупорить, рассуждает о справедливости))

Единственное, что мы увидели, это что наверх всё равно могут пробраться только типы вроде Блаттера и Инфантино и справедливость в любом случае пойдёт лесом.

Получается, в XXI веке аж три ЧМ выиграли тупо страны-нефтяные бароны, а по знаменитому ФИФА Феир Плей наказывали стрелочников типа "Рубина", пока ПСЖ оформлял Неймара бесплатно, типа, тот сам занёс 220 миллионов баков "Барселоне", а при бесплатном переходе Ляпорта в МС тот занёс 65 миллионов в "Атлетико" в 21 год бесплатно))

И эти клоуны думают, что кто-то верит, что Блаттер или Инфантино не огромные мошенники)
протон
протон
вчера в 14:24
Тотальная коррупция и деградация футбола, как вида спорта (не надо только рассказывать про финансовые успехи, потому что монетизировать можно и вдох с выдохом воздуха, если захотеть), началась с приходом Авеланжа. Йося вывел эту грязь на новый уровень, а Инфантино официально возвёл в эталон. Все эти байки про отчисления на детский футбол лишь обглоданные кости с барского стола, класть они хотели на детский футбол да и в принципе на любой. Не было бы футбола, монетизировали бы игру в домино, лапту или ещё что-то.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:19
Нынешнему ФИФА до компактности как до лампочки.....
Денег надо объять необъятно....
Одним пообещали к 100-летию мундиалей отметится...вторым по очереди...третьим по вкладам в организацию...четвёртым по программе развития....и т.д.....
В итоге не ЧМ - а клоунада растянутая по всему глобусу без претензий на сохранение каких либо традиций....
3j9zuzyyypvk
3j9zuzyyypvk
вчера в 13:58
Будут больше летать и адаптироваться,чем тренироваться
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 13:57
Вообще самый удачный кейс в виде территориального преимущества был в Катаре. Все стадионы мундиаля в часовой доступности.
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