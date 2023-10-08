Блаттер оценил выбор места проведения чемпионата мира 2030 года

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер высказался об организации чемпионата мира 2030 года, который пройдёт в 6 странах на трёх континентах.
Неразумно разрывать турнир таким образом. Финальная часть чемпионата мира должна быть компактным мероприятием.
Помимо этого, по историческим причинам мундиаль 2030 года должен был пройти исключительно в Южной Америке.
Единственное, что мы увидели, это что наверх всё равно могут пробраться только типы вроде Блаттера и Инфантино и справедливость в любом случае пойдёт лесом.
Получается, в XXI веке аж три ЧМ выиграли тупо страны-нефтяные бароны, а по знаменитому ФИФА Феир Плей наказывали стрелочников типа "Рубина", пока ПСЖ оформлял Неймара бесплатно, типа, тот сам занёс 220 миллионов баков "Барселоне", а при бесплатном переходе Ляпорта в МС тот занёс 65 миллионов в "Атлетико" в 21 год бесплатно))
И эти клоуны думают, что кто-то верит, что Блаттер или Инфантино не огромные мошенники)
Единственное, что мы увидели, это что наверх всё равно могут пробраться только типы вроде Блаттера и Инфантино и справедливость в любом случае пойдёт лесом.
Получается, в XXI веке аж три ЧМ выиграли тупо страны-нефтяные бароны, а по знаменитому ФИФА Феир Плей наказывали стрелочников типа "Рубина", пока ПСЖ оформлял Неймара бесплатно, типа, тот сам занёс 220 миллионов баков "Барселоне", а при бесплатном переходе Ляпорта в МС тот занёс 65 миллионов в "Атлетико" в 21 год бесплатно))
И эти клоуны думают, что кто-то верит, что Блаттер или Инфантино не огромные мошенники)