Дешам выразил недовольство решением ФИФА по проведению ЧМ-2030

Главный тренер сборной Франции критически отозвался о решении ФИФА провести чемпионат мира 2030 года на трёх континентах.

Мундиаль пройдёт в шести странах — Марокко, Португалии, Испании, Уругвае, Аргентине и Парагвае.

Помимо того, что организация турниров в нескольких странах является тенденцией, есть также отличительная черта у матчей, проводимых в Южной Америке. Я не знаю, какие страны будут участвовать, но это будет означать, что южноамериканцы будут иметь преимущество, а потом другим сборным придётся переезжать.

Я не знаю, кто принимает решения, но не буду скрывать от вас тот факт, что мне нравятся вещи, которые на спортивном и этическом уровне являются последовательными. Не думаю, что здесь есть полное согласие.