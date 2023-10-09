Дешам выразил недовольство решением ФИФА по проведению ЧМ-2030

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам критически отозвался о решении ФИФА провести чемпионат мира 2030 года на трёх континентах.
Мундиаль пройдёт в шести странах — Марокко, Португалии, Испании, Уругвае, Аргентине и Парагвае.
Помимо того, что организация турниров в нескольких странах является тенденцией, есть также отличительная черта у матчей, проводимых в Южной Америке. Я не знаю, какие страны будут участвовать, но это будет означать, что южноамериканцы будут иметь преимущество, а потом другим сборным придётся переезжать.
Я не знаю, кто принимает решения, но не буду скрывать от вас тот факт, что мне нравятся вещи, которые на спортивном и этическом уровне являются последовательными. Не думаю, что здесь есть полное согласие.
Евро 2020 показал, что проводить в сотне стран чемпионат это провал, когда этот евро проводили то даже ощущения не было, что это евро, просто половина сборных дома играла, кому не повезло дома играть тот отлетел, выглядело все как куча каких то товарняков
Евро 2020 показал, что проводить в сотне стран чемпионат это провал, когда этот евро проводили то даже ощущения не было, что это евро, просто половина сборных дома играла, кому не повезло дома играть тот отлетел, выглядело все как куча каких то товарняков