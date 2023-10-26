Эмилиано Мартинес: «„Астон Вилла“ хочет выиграть Лигу чемпионов»

Вратарь «Астон Виллы» высказался о высоких амбициях команды.

Унаи Эмери сейчас входит в пятерку лучших тренеров мира. «Астон Вилла» хочет выиграть Лигу чемпионов, выиграть трофей. Я здесь не для того, чтобы терять время. Мы что-нибудь выиграем. С тех пор как я присоединился к клубу, мы движемся вперед. Попробую вывести «Астон Виллу» в Лигу чемпионов.