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Эмилиано Мартинес: «„Астон Вилла“ хочет выиграть Лигу чемпионов»

26 октября 2023, 18:18

Вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес высказался о высоких амбициях команды.

Унаи Эмери сейчас входит в пятерку лучших тренеров мира. «Астон Вилла» хочет выиграть Лигу чемпионов, выиграть трофей. Я здесь не для того, чтобы терять время. Мы что-нибудь выиграем. С тех пор как я присоединился к клубу, мы движемся вперед. Попробую вывести «Астон Виллу» в Лигу чемпионов.

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Все комментарии
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 13:13
Лига конференций вполне по силе.
Рой Макай
Рой Макай ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 10:02
При чем здесь Месси? Я про Мартинеса написал. Да, во многом благодаря ему Аргентина выиграла четвертьфинал и финал, но это не отменяет того факта, что это средний вратарь, который откровенно отталкивает своим поведением. Да и далеко не только он в составе сборной Аргентины, поэтому остался неприятный осадок после их победы на ЧМ. Предыдущие сборные победители вели себя куда достойнее.
cska1948
cska1948 ответ Рой Макай (раскрыть)
вчера в 09:46
Интересно, чтобы вы сейчас говорили о Месси, если бы этот "фрик" не выиграл четвертьфинал у Нидерландов и финал у Франции?
амурец
амурец
вчера в 00:37
Дело хорошее, но врядли
Квара
Квара
26 октября в 22:16
С Эмери надо ЛЕ брать.
Рой Макай
Рой Макай
26 октября в 21:59
Мартинес обычный футбольный фрик и посредственный вратарь, для которого ЧМ оказался единственным звездным часом в карьере. Не нужно всерьез воспринимать его поведение и высказывания, по уровню интеллекта он недалеко от Балотелли ушел.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
26 октября в 20:07, ред.
Хорош..
stanichnik
stanichnik
26 октября в 19:55, ред.
Ещё можно понять такое высказывание от игрока атаки команды, потому как в турнирной таблице Астон Вила по забитым голам идёт на втором месте, поразив ворота соперников двадцать три раза, но слышать такие заявления от голкипера, команда которого получила тринадцать пробоин и делит десятое-одиннадцатое место по надёжности в лиге, по меньшей мере нескромно, а по большому счёту даже смешно. Хотя, кто его знает, в Англии возможны чудеса, от Лестера например, шесть лет назад тоже никто не ожидал победы в Премьер-Лиге. Болейте за своих, а не против чужих!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
26 октября в 19:43
Ещё на ЧМ было заметно что парень в детстве либо с качелей часто падал либо в жару без панамки ходил.....

Год прошёл....симптомы те же...
u6qyd4jhh5w5
u6qyd4jhh5w5
26 октября в 19:28
После такого комментария хочется улыбнуться
izrafel
izrafel
26 октября в 19:17
Не ... а совесть нужно иметь???... или что то не то курнул.
adekvat
adekvat
26 октября в 19:12
Мед комиссию парень давно проходил?
cska1948
cska1948
26 октября в 18:54
"...Попробую вывести „Астон Виллу“ в Лигу чемпионов."
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После того, как Мартинес вывел Месси в чемпионы мира, почему ему не вывести "Астон Виллу" в ЛЧ? Да как два пальца...
sihafazatron
sihafazatron
26 октября в 18:50
Для начала попасть туда надо. А в АПЛ это ой как не просто сделать сейчас
VeniaminS
VeniaminS
26 октября в 18:47
Заявление хорошее,но вот как его выполнить,если только во сне!
Маг_тм
Маг_тм
26 октября в 18:46
Они что в ЛЧ играют?
Варвар7
Варвар7
26 октября в 18:37
А если выиграют - что интересно Эмилиано с этим Кубком проделает?...)
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