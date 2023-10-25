Месси станет обладателем «Золотого мяча» .

1698252727

25 октября 2023, 19:52

Нападающий «Интер Майами» , как ожидается, выиграет «Золотой мяч» 2023 года.

Официальное решение будет обнародовано в понедельник вечером в Париже. Это будет восьмой «Золотой мяч» в карьере Месси.