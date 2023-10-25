Месси станет обладателем «Золотого мяча» .

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, как ожидается, выиграет «Золотой мяч» 2023 года.
Официальное решение будет обнародовано в понедельник вечером в Париже. Это будет восьмой «Золотой мяч» в карьере Месси.
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, как ожидается, выиграет «Золотой мяч» 2023 года.
Официальное решение будет обнародовано в понедельник вечером в Париже. Это будет восьмой «Золотой мяч» в карьере Месси.
Гей-нарцисс обладателем «Золотого верблюда»
Как говориться почувствуй разницу
Гей-нарцисс обладателем «Золотого верблюда»
Как говориться почувствуй разницу
Всё для вас Месси, лишь бы душеньку вашу не ранить !))
Всё для вас Месси, лишь бы душеньку вашу не ранить !))
Сколько правильных слов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Сколько правильных слов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
https://youtu.be/tirWt48Rp9w?feature=shared
Но , как мы видели, он надел плащ невидимку в этих решающих матчах.
Поэтому пусть винит только на себя.
Холанд топ, он молод, если продолжит набирать, то выиграет ЗМ.
Но , как мы видели, он надел плащ невидимку в этих решающих матчах.
Поэтому пусть винит только на себя.
Холанд топ, он молод, если продолжит набирать, то выиграет ЗМ.