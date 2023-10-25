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Месси станет обладателем «Золотого мяча»

25 октября 2023, 19:52

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, как ожидается, выиграет «Золотой мяч» 2023 года.

Официальное решение будет обнародовано в понедельник вечером в Париже. Это будет восьмой «Золотой мяч» в карьере Месси.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Catenaccio_888 (раскрыть)
вчера в 10:11
А что такого выдающегося сделал Месси на ЧМ? Мартинес, например, выиграл четвертьфинал и финал, а Месси чем прославился на ЧМ?
Grizly88
Grizly88
вчера в 09:50
Мяч левый
shur
shur ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 09:08
...жалко на де Брюйне похож, здоровья бельгийцу!
shur
shur
вчера в 09:05
...как же "радостно" на душе , и день будет хороший, и ничего не меняется, и сосед не перестанет пить, и пенсию конечно не прибавят!!!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 03:55
Месси станет обладателем «Золотого мяча»
Гей-нарцисс обладателем «Золотого верблюда»

Как говориться почувствуй разницу
амурец
амурец
вчера в 02:36
да кто бы сомневался, это уже правило дарить Месси липовые мячики
Остапчук 67
Остапчук 67
25 октября в 23:34
Это станет позором футбола, просто беспредел.
Ironigor
Ironigor
25 октября в 21:52
Месси станет обладателем «Золотого мяча» .

Всё для вас Месси, лишь бы душеньку вашу не ранить !))
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984 ответ Futurista (раскрыть)
25 октября в 21:47
Л.И. воевал, так что имел право. Месси же попал удачно в расцвет эпохи пиара, с помощью медиа-технологий, разумеется в странах третьего мира коих очень много и которым раздали в руки смартфоны кроме него, они не знают ни кого и само собой у федераций этих стран появилось право голоса в борьбе за золотой мяч, так что всё просто )
lotsman
lotsman
25 октября в 21:46
Это ему в виде пенсионного подарка, так что ли?
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
25 октября в 21:41
пусть дают сразу 10 штук, а то не успеют
h84wxt3wgcjk
h84wxt3wgcjk
25 октября в 21:19
Как-то не правильно всё это
Шуnя771
Шуnя771
25 октября в 20:56
Предлагаю объявить всемирное голосование, в том числе и на обитаемых шести тысячах островов Индонезийского архипелага, по вопросу определения 9-го и 10-го Золотых мячей, господину Лионель Андрес Месси Куччиттини!)
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
25 октября в 20:51
Не все согласятся с такими мыслями и словами...но это нормально)...🤝...
Рой Макай
Рой Макай
25 октября в 20:45
Предлагаю с завтрашнего дня напоминать об этом по меньшей мере 3 раза в сутки
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
25 октября в 20:44
Маэстро- Вы Гений!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сколько правильных слов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
25 октября в 20:33
Согласен, Леонид Ильич был скромнее Леонида Месси)...но это советское правильное воспитание...даже не скромничать скромно)...
Lewa2708
Lewa2708
25 октября в 20:31
Франс Футбол совсем обесценил свой же приз
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
25 октября в 20:28
Авторы - "садисты".. 😄.. Ну дайте Авейру и Ко продлить надежду на обратное.. Она бывает мимолётной, но всё -таки надежда.. Помним.. А-ха-ха-ха..
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
25 октября в 20:21
Маэстро, у Лёньки и близко не было столько наград!!! Если отобрать у Месси все его мячи и продать- можно было бы накормить половину населения земли!!! Да разве он отдаст...
Catenaccio_888
Catenaccio_888
25 октября в 20:20
Ну, это без вариантов. За чемпионат Мира.
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
25 октября в 20:16
Месси получает золотые мячи, как Брежнев получал золотые звезды регулярно...по поводу и без)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
25 октября в 20:04
О Брежневе, столько не говорили!!! Говорили, только утром и вечером в программе "Время". Про этого- говорят круглые сутки!!! Вероятно, чтобы отвлечь население земли от общеизвестных проблем...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
25 октября в 20:01
Знаете, Маэстро, уже так достал этот человек, что так и хочется крикнуть- З........Л!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Futurista
Futurista
25 октября в 19:58
Месси это футбольный Брежнев)...
Amsterdamsche Ajax
Amsterdamsche Ajax
25 октября в 19:56
Кто бы сомневался, кому достанется золотой мяч!
протон
протон
25 октября в 19:55
У Холанда был шанс поконкурировать с Лео и как то навязать борьбу. Для этого надо было проявить себя в самых важных матчах - полуфиналы и финал ЛЧ.
Но , как мы видели, он надел плащ невидимку в этих решающих матчах.
Поэтому пусть винит только на себя.
Холанд топ, он молод, если продолжит набирать, то выиграет ЗМ.
sihafazatron
sihafazatron
25 октября в 19:53
Где-то я это уже читал)))
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