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Месси заявил, что Бензема заслужил «Золотой мяч» в 2022 году

23 октября 2023, 16:22

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался о «Золотом мяче» 2022 года, который получил Карим Бензема.

Бензема заслужил эту награду за отличный сезон, который он провел, и за всю карьеру. Это великолепный игрок. «Золотой мяч» важен для него и для футбола.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Elliada (раскрыть)
24 октября в 14:36
Про случай с Сити, я не знаю- редко смотрю АПЛ, тебе видней. А вот про Месси- это ты правльно сказал, через неделю 8-кратным. От себя добавлю, а через год 9-кратным, и так до бесконечности- пока выходит на футбольное поле.... Всё верно, ведь это же- только кусок металла.
Elliada
Elliada ответ Capral (раскрыть)
24 октября в 14:30
Естественно, это кусок металла. Вспомни, как игроки Сити сломали трофей АПЛ. И что? От этого они не перестали быть чемпионами. Месси может отдать все свои ЗМ, но он всё равно будет 7-кратным. Через неделю 8-кратным.
Capral
Capral ответ Elliada (раскрыть)
24 октября в 14:20
Ну тогда и золотые медали, тоже- просто кусок позолоты, ради которой, люди калечат себя, травмируются...

Я всегда завидовал твоему умению выходить сухим из воды в сложнейших ситуациях. Что не говори, но это- тоже талант!
Elliada
Elliada ответ Capral (раскрыть)
24 октября в 14:16
Ты не понял смысл моих комментарий. Личные награды важны в футболе. Они подчеркивают старания игрока и выделяют его из массы остальных игроков. Но сама по себе награда это просто кусок металла (или чего-то другого). Награда - символ победы. Можно, тот же ЗМ, подарить или продать, но ты всё равно останешься победителем. Помню, как финалисты ЧМ просто отдавали свои серебряные медали кому угодно, но от этого они не переставали быть серебряными призерами.
Capral
Capral ответ Agamaga........... (раскрыть)
24 октября в 13:19
Я всегда поражаюсь людям- живущим в России, не знающим немецкого языка, не видящим немецкие футбольные программы и не читающие немецкие источники, но считающие себя всезнающими и спорят с людьми- живущими много лет в Германии и имеющими открытый доступ ко всем немецким источникам, и владеющими немецким языком. Желтую прессу читаете вы, судя по вашей информации...
Agamaga...........
Agamaga........... ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
24 октября в 13:16
2013 год не перебить никому! Подарили называется, когда нарушают свои же правила, продлевают голосование, чего никогда ни ДО ни ПОСЛЕ не было, и отдают ЗМ другому игроку за слёзы. Якобы он вывел команду на ЧМ.
Месси получил ЗМ только после того как выиграл турнир, а не за выход на турнир. Чувствуешь громадную разницу?!
Agamaga...........
Agamaga........... ответ Elliada (раскрыть)
24 октября в 13:11
Я знал об этом, но хотел услышать от него ответ, но услышал выдуманный бред.
Agamaga...........
Agamaga........... ответ Capral (раскрыть)
24 октября в 13:07
Никому он не угрожает, вы начитались жёлтой прессы, которая распространяет туфту.
Мало того, что хранит, так ещё и сам распространяет ложь!
Левандовски захотел покинуть Баварию, когда узнал, что клуб хочет купить Холанда. Обиделся поляк быстро и дальше не стал продлевать контракт.
Когда говоришь про Месси, золотой мяч и справедливость, нужно вспомнить всех обладателей ЗМ.
Эту награду кроме личных показателей дают ещё и за медийность, и это справедливо! Хотя кому я это говорю.
Люди, которые смотрят европейский футбол знают об этом прекрасно. Если бы он получал автоматически, то получал бы каждый год. Какая ещё справедливость нужна? Его карьера неизбежно подойдёт к концу, но больше этого желают адепты криша.
Capral
Capral ответ Elliada (раскрыть)
24 октября в 12:37
Как же часто, ты противоречишь сам себе. Совсем недавно, ты утверждал, что подобные личные призы очень важны для футболиста. Теперь же, ты говоришь, что это- всего лишь символ. Ну так, ты определись, в конечном счете...
Capral
Capral ответ Agamaga........... (раскрыть)
24 октября в 12:03, ред.
Абсолютно точная, но чтобы быть еще конкретнее- он угрожает судебными исками аэропорту.

Теперь про Левандовски. Вы читайте внимательно мои посты, и тогда всё поймёте. А именно, я написал, что мало интересуюсь европейским футболом, но после того, как в Баварию пришел Тухель- стал чаще просматривать немецкую ленту новостей. Более того, я долго хранил эту информацию для таких так вы, но в конечном счете решил удалить. Раньше, я очень часто давал ссылки на немецкие источники, здесь же, на Соккере.

И последнее, по поводу благородства, которого у Месси нет и повидимому не будет. Я не призываю Месси отдать ЗМ Левандовски, для Месси это слишком сложно. Я о другом: в том сезоне, Месси, точно, лучшим не был. Он получает этот приз автоматически, в силу своей популярности и своего футбольного имиджа, даже тогда, когда есть люди- более достойные этого приза...

С нетерпением жду, когда этот человек закончит с футболом, и на футбольном небосклоне воцарится справедливость!
Elliada
Elliada ответ Agamaga........... (раскрыть)
24 октября в 08:18
Он мне тоже про запрет самолетов говорил. Я проверял. Оказалось, что Месси жил на территории национального парка, где полеты запрещены законодательством Испании, а не из-за Месси. Самолетам приходится облетать всего несколько километров, а шума как будто целую страну нужно облетать.

Отдавать ЗМ конкуренту вообще бесполезно. ЗМ это всего лишь символ. Если бы Месси отдал свой ЗМ поляку, то все всё равно бы знали, что Месси лучший, ведь за него проголосовали. Например, Месси не хранит дома Кубок мира, однако все знают, что он чемпион мира.
Elliada
Elliada ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
24 октября в 08:13
Про это я говорил. Хейтеры согласны на любого, лишь бы не Месси, что сами не могут определиться, кто должен был получить ЗМ. В 2010 году то Иньесту, то Снейдера выдвигают. В 2021 году то поляка, то Жоржиньо.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Elliada (раскрыть)
24 октября в 06:38
В том году (2021) Италия выиграла ЧЕ, Челси выиграл ЛЧ (и что-то в Англии тоже было, если не ошибаюсь). Главной звездой Италии и Челси тогда считался Жоржиньо. И он должен был получить ЗМ. Но, как обычно, подарили ЗМ Меське, как много раз до этого. Именно подарили.
Agamaga...........
Agamaga........... ответ Capral (раскрыть)
24 октября в 06:14
Это точная информация, что Месси запретил летать самолётам над своим домом? Он настолько могущественный и влиятельный, что может указать воздушные коридоры? Мощные фантазии, однако!
А кто-то в истории награды отдавал свой ЗМ конкуренту, чтобы и Месси к такому примкнул? Может Роналду отдал свой ЗМ Рибери?
Agamaga...........
Agamaga........... ответ Capral (раскрыть)
24 октября в 06:06
    de1-pier0
    de1-pier0
    23 октября в 22:34
      Futurista
      Futurista ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
      23 октября в 21:38
      Вряд ли)...

      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
      23 октября в 20:23
      А ты половину мячей не заслужил.
      протон
      протон
      23 октября в 19:46
      Все верно, в тот год Карим абсолютно заслуженно забрал награду. Феноменальное выступление, особенно в плэй-офф Лиги Чемпионов. Командный, разносторонний игрок, который желает футболистов вокруг себя лучше.
      Capral
      Capral ответ Imrebellion (комментарий удален) (раскрыть)
      23 октября в 19:46, ред.
      Ну если никто в мире, как ты заявляешь, не знает всех подробностей этой истории- то откуда тебе это знать?! Кроме того, российский журналист Андронов написал: "Месси гениальное животное". Статья со всеми подробностями!!! Тебе не удастся защитить Месси, его человеческие качества давно известны...
      Capral
      Capral ответ Elliada (раскрыть)
      23 октября в 19:24
      Ты толковый парень, но информацией полной не владеешь. Так вот, Левандовски не сбежал в Барселону- его насильно продали. Более того, тогдашний руководитель клуба О.Кан, твердо обещал фанатам не продавать поляка, но буквально через несколько дней выяснилось, что Левандовски перешел в Барсу... И этот момент, тоже, стал одним из факторов увольнения Кана, поскольку переходом поляка занимался непосредственно Кан. Я мало интересуюсь европейским футболом, но после прихода Тухеля в Баварию стал чаще просматривать ленту новостей из немецкой прессы, и именно оттуда, я об этом узнал. И кстати, во многом из-за этого, Кана не пригласили на празднование чемпионства Баварии.

      Что касается Месси, если вспомнить последний ЧМ, то по настоящему, он засветился в финале, ну или в полуфинале, а на групповой стадии- он был мало заметен...
      Шишанутый
      Шишанутый
      23 октября в 19:23
      Зато тебе гном кучу не засулженных мечей подарили!! Ты обокрал Хави, Снейдера, Иньесту, Неймара, Ван Дейка и Левандовского. Единственный честный ЗМ гном выйграл в 2011 году. В этом году будет очередное ограбленее, Холанд будет обворован!! Награда полностью себя дискредетировала и обесценила с приходом гнома.
      Elliada
      Elliada ответ Capral (раскрыть)
      23 октября в 19:13
      Месси не каждый год получает ЗМ. Но частота получения показывает какой он сильный футболист. Чтобы ни говорили, но ЗМ остается самой престижной и желанной наградой в футболе. Поляк даже Баварию предал и перешел в Барселону, чтобы выиграть ЗМ, хотя ему дважды давали награду Игрок года ФИФА. И тут очень много комментариев собирает новость о ЗМ. Если бы всем было всё равно, то проходили мимо.
      Imrebellion
      Imrebellion
      23 октября в 19:09
      Тут про Иньесту, Снейдера и Леву пишут - как же это смешно от слепого аргумента против себя)) Они даже не смотрели тот ЧМ, не знают кто был лучшим в турнире (Форлан с большим отрывом), кто лучший испанец того состава (Давид Сильва), кто голеадор (Вилья), а Месси всего лишь наколотил 65 г+п, в ЛаЛиге забивал каждые 80 минут, в ЛЧ 8 голов, на ЧМ больше Иньесты и прочих "лучших", кубковые матчи, десятки МВП команды - как минимум на голову выше аргументов Левы с 2021. А главное, в режиме лайв ни у кого не было сомнений кто круче всех играет.
      Capral
      Capral ответ Elliada (раскрыть)
      23 октября в 18:48
      Если каждый год, покоряется один и тот же турнир- значимость этого турнира невысока. Это твои слова. А если ,каждый год, один и тот же приз "покоряется" одному и тому же игроку- какова значимость такого приза...???
      Ilya Seedyakin
      Ilya Seedyakin
      23 октября в 18:13
      Как же душно
      Capral
      Capral ответ Elliada (раскрыть)
      23 октября в 18:06
      Не буду спорить, в каком году это было, могу ошибиться. Этим вопросом, ты владеешь лучше меня, как и возможными знаниями по лауреатам тех лет. Но я отлично помню сезон, не так давно, когда из всех утюгов неслись авации поляку и никто не сомневался, что именно он- главный фаворит в борьбе за ЗМ. Ну а получил, как обычно Месси...
      972ut95es7mx
      972ut95es7mx
      23 октября в 18:02
      Хоть здесь не стал лицемерить
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1 ответ Ironigor (раскрыть)
      23 октября в 17:50
      Я же отписал ниже почему Месси встал на защиту Бензема.
      Ironigor
      Ironigor
      23 октября в 17:42
      Задним умом мы все крепки . А почему этих пиар слов от Месси не было сказано во время вручения ЗМ !??))) Лицемерие только лишь !!!(((
      Гость
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