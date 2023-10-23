Месси заявил, что Бензема заслужил «Золотой мяч» в 2022 году

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался о «Золотом мяче» 2022 года, который получил Карим Бензема.
Бензема заслужил эту награду за отличный сезон, который он провел, и за всю карьеру. Это великолепный игрок. «Золотой мяч» важен для него и для футбола.
Что касается Месси, если вспомнить последний ЧМ, то по настоящему, он засветился в финале, ну или в полуфинале, а на групповой стадии- он был мало заметен...
Что касается Месси, если вспомнить последний ЧМ, то по настоящему, он засветился в финале, ну или в полуфинале, а на групповой стадии- он был мало заметен...