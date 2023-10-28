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Семак рассказал о состоянии Клаудиньо

вчера, 22:42
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал замену полузащитника Клаудиньо в матче 13-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:1).

Бразилец покинул поле на 65-й минуте, вместо него вышел Ду Кейрос.

Он почувствовал себя плохо. До игры у него болела голова, но он в целом готов был играть. По ходу матча ему становилось хуже, и в концовке уже он попросил, чтобы мы его заменили. Мы это сделали. Наверное, это связано с его самочувствием. Хотелось ему сыграть как можно больше, но состояние его не позволило. Дай Бог, что это не серьёзно.

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Митя Митин
Митя Митин
вчера в 22:51
Голова болела,значит не надо было вообще его выпускать!
Гость
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