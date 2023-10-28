Семак рассказал о состоянии Клаудиньо

Главный тренер «Зенита» прокомментировал замену полузащитника в матче 13-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:1).

Бразилец покинул поле на 65-й минуте, вместо него вышел Ду Кейрос.

Он почувствовал себя плохо. До игры у него болела голова, но он в целом готов был играть. По ходу матча ему становилось хуже, и в концовке уже он попросил, чтобы мы его заменили. Мы это сделали. Наверное, это связано с его самочувствием. Хотелось ему сыграть как можно больше, но состояние его не позволило. Дай Бог, что это не серьёзно.