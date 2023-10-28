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ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Джикия пропустит месяц из-за перелома ребра

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протон
протон
вчера в 19:13
Вот что значит снизить к себе требования. И все бы ничего, но его агент выбесил своими интервью глупыми. В любом случае здоровья! На капитана Джикия тоже к сожалению давно не тянет. Еще можно Зобнина в европу попробовать продать, пока не сломал ничего
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:15
Здоровья, Георг
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:19
Бывает в жизни черная полоса....будет и белая Георгий. Хорошо лечись и выздоравливай
adekvat
adekvat
вчера в 15:36
Есть в составе Джикия, нет в составе Джикии все равно даже Факел в данный момент поимеет Спартак.
Djebrael
Djebrael
вчера в 15:21
Ну если это правда, то поделаю ему здоровья и быстрого восстановления, а вот если не совсем правда, то.....
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 14:53
Здоровья и скорейшего ухода из неблагодарного клуба в скромную команду,которая будет нуждаться в его помощи.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 14:32
Жалко джикию,уже не мальчик,всё заживает труднее!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 14:28, ред.
Перелом ребра ? На тренировке ?! Маловероятно.
Тут наверняка обстоятельства внефутбольные...

P.S. Здоровья Жоре. Деф он, по европейским меркам, средненький, но по нашим (РПЛовским) чуть ли не самый лучший. Во всяком случае, в национальной банде Карпина, он один из самых живых в поле.
амурец
амурец
вчера в 13:45
Для Спартака это хлрошо
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 13:29
Абаскаль, как в воду глядел приглашая Бабича, во всяком случае хотел видеть его в команде. Травма, которая успокоит многих, как бы жёстко не звучало. В том числе Флоризон. Выздоровления Джикии.
makkie
makkie
вчера в 13:25
Здоровья Георгию!
В последнее время его преследует карма. То ошибки детские пошли, то из стартового состава выпал, а сейчас вот травму получил.

Может пора переосмыслить своё поведение и настрой? Тёрки с главным тренером (а они есть 100%) до добра не доведут.
А на носу продление контракта, между прочим.
lotsman
lotsman
вчера в 13:22
Это кто же его вырубил? Никак конкурент серьёзный объявился.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:12
Скорейшего выздоравления желаю и снова в бой.
Гость
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