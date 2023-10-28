Джикия пропустит месяц из-за перелома ребра

Защитник «Спартака» Георгий Джикия получил серьёзную травму.
По данным источника, футболист сломал ребро на одной из последних тренировок клуба.
Ожидается, что восстановление Джикии займёт месяц.
Защитник «Спартака» Георгий Джикия получил серьёзную травму.
По данным источника, футболист сломал ребро на одной из последних тренировок клуба.
Ожидается, что восстановление Джикии займёт месяц.
Тут наверняка обстоятельства внефутбольные...
P.S. Здоровья Жоре. Деф он, по европейским меркам, средненький, но по нашим (РПЛовским) чуть ли не самый лучший. Во всяком случае, в национальной банде Карпина, он один из самых живых в поле.
Тут наверняка обстоятельства внефутбольные...
P.S. Здоровья Жоре. Деф он, по европейским меркам, средненький, но по нашим (РПЛовским) чуть ли не самый лучший. Во всяком случае, в национальной банде Карпина, он один из самых живых в поле.