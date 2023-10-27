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Магкеев не вернётся на поле после травмы в 2023 году

вчера, 10:03

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал о ходе восстановления после разрыва крестообразной связки.

Все хорошо, тренируюсь. Приступил к подготовительной части с командой. Делаю разминку, передачи, пас-комплекс. Неделя за неделей буду добавлять. В середине ноября у меня состоится обследование. Если все будет хорошо, то подойду к общей группе. Стараюсь вернуться к тренировкам. Возвращение на поле к концу года? В декабре холодно, поля не такие хорошие — поэтому меня предупредили, что рисковать не будут.

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Djebrael
Djebrael
вчера в 10:06
Все правильно... постепенное восстановление и без рецидива.
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