«Интер» минимально обыграл «Рому»

«Интер» одолел «Рому» в 10-м туре Серии А (1:0).
Гол забил Маркус Тюрам на 81-й минуте.
После матча «Интер» лидирует в таблице чемпионата Италии (25 очков), «Рома» находится на 8-й строчке (14 баллов).
«Интер» одолел «Рому» в 10-м туре Серии А (1:0).
Гол забил Маркус Тюрам на 81-й минуте.
После матча «Интер» лидирует в таблице чемпионата Италии (25 очков), «Рома» находится на 8-й строчке (14 баллов).
P.S. Вот уже забыл, что она не Лёлька, а Лелька)
P.S. Вот уже забыл, что она не Лёлька, а Лелька)
Да и гоббов совсем не видно.
Да и гоббов совсем не видно.
Хочу поинтересоваться , редко даже с трубы заходил в последнее время , а где ярые туринские болелы Жувенале и Князь с ДНР?
Хочу поинтересоваться , редко даже с трубы заходил в последнее время , а где ярые туринские болелы Жувенале и Князь с ДНР?
PS даавно я не был тут.... версия сайта на компе убожество :-( кто это выдумал? есть у кого ссылка на старую версию? на телефоне старая версия работает. Интеристов с набором 3 очков в копилку ;-)
PS даавно я не был тут.... версия сайта на компе убожество :-( кто это выдумал? есть у кого ссылка на старую версию? на телефоне старая версия работает. Интеристов с набором 3 очков в копилку ;-)
Пора Мавру брать клуб равный себе по статусу... Из этого римского барахла больше выжимать нечего.
Пора Мавру брать клуб равный себе по статусу... Из этого римского барахла больше выжимать нечего.
Тюрам младший отличился голом, а Тюрам старший сидел на трибуне) интересно, за кого топит Лилиан, за родной Ювентус или за сына играющего за Интер?!)
Тюрам младший отличился голом, а Тюрам старший сидел на трибуне) интересно, за кого топит Лилиан, за родной Ювентус или за сына играющего за Интер?!)