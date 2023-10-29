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«Интер» минимально обыграл «Рому»

вчера, 21:59
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)1 : 0Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

«Интер» одолел «Рому» в 10-м туре Серии А (1:0).

Гол забил Маркус Тюрам на 81-й минуте.

После матча «Интер» лидирует в таблице чемпионата Италии (25 очков), «Рома» находится на 8-й строчке (14 баллов).

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Все комментарии
Sadjon
Sadjon
сегодня в 07:22
Интер играл лучше и заслуженно победил......
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Don Nerazzurri (раскрыть)
вчера в 23:51, ред.
Все старожилы волевым решением ушли с сайта, как только были закрыты лиги. Это Артемон, Васёк (забыл его ник), Лёлька, Княже, Скудерия и другие. Я с ними тусил ВК одно время, но потом Васёк совсем с катушек слетел и я покинул их уютную тусовочку год назад, так что нынче и не знаю, где они обретаются.

P.S. Вот уже забыл, что она не Лёлька, а Лелька)
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri ответ матос (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 23:41
Наших мало если человек пять наберётся то хорошо.
Да и гоббов совсем не видно.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri ответ матос (раскрыть)
вчера в 23:23
Доброй ночи! Да князюка я тоже давно не видел, сам не знаю куда пропал или в кого перевоплотился.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:22
С победой черно-синий Милан. Моуриньо скорее всего уйдёт в Саудовскую Аравию.
Ironigor
Ironigor ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:59
Тот случай когда узнал, что сейчас будет играть "Рома" !!!)
sihafazatron
sihafazatron ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:34
Когда автобусник у руля чего еще ждать от команды??
матос
матос ответ Don Nerazzurri (раскрыть)
вчера в 22:33
С победой!
Хочу поинтересоваться , редко даже с трубы заходил в последнее время , а где ярые туринские болелы Жувенале и Князь с ДНР?
матос
матос
вчера в 22:25
Как только возрастной армянин ушел и игра более менее пошла. Аслани хорошую передачу выдал на Димарко в результате гол от Маркуса. Результатом доволен игрой нет.

PS даавно я не был тут.... версия сайта на компе убожество :-( кто это выдумал? есть у кого ссылка на старую версию? на телефоне старая версия работает. Интеристов с набором 3 очков в копилку ;-)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:18
Интер - лидер СериАла; Рома ..., в общем там, где и должна быть.
Пора Мавру брать клуб равный себе по статусу... Из этого римского барахла больше выжимать нечего.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 22:08
Я прям извёлся, ребята играли против "Ромы", где ну почти все лидеры пропускали матч, и я зарядил на них ставусик казалось уверенный, а они еле гол вымучили) И причём я вспомнил, что дважды до этого мне "Интер" экспрессы обламывал. Ну, всё-таки повезло, но не слишком уверенно парни играют, и вообще это первая домашняя победа за три последние игры.
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:07
Интер полностью заслужил эту победу, т.к римляне открыто сушили игру и всячески тянули время, всем своим видом показыаая, что приехали не в футбол играть, а конкретно за то, что бы зацепить хотя бы одно очко
Тюрам младший отличился голом, а Тюрам старший сидел на трибуне) интересно, за кого топит Лилиан, за родной Ювентус или за сына играющего за Интер?!)
AleS
AleS
вчера в 22:07, ред.
Молодцы!
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 22:04
Всех Интеристов с победой!
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