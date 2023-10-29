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«Ливерпуль» разгромил «Ноттингем Форест»

вчера, 18:58
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль3 : 0Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем ФорестМатч завершен

«Ливерпуль» переиграл «Ноттингем Форест» в 10-м туре АПЛ (3:0).

Диогу Жота открыл счет на 31-й минуте. Дарвин Нуньес на 35-й удвоил преимущество команды. Третий гол коллектива забил Мохамед Салах на 77-й.

После игры «красные» идут на 4-м месте (23 балла), «лесники» расположились на 16-й позиции (10 пунктов).

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Все комментарии
матос
матос
вчера в 22:41
Ливерпуль с уверенной победой , так держать!
YNWA
YNWA
вчера в 20:51
Хладнокровная победа самого титулованного клуба Великобритании!
Так держать!
протон
протон
вчера в 20:45
Мерсисайдцев - с победой! Предполагаю, что за чемпионство АПЛ будут бороться: "Ливерпуль", Арсенал", Ман.Сити", Тотенхем. а за попадание в лигочемпионскую гону к ним добавится "Ньюкасл".
Жота красавчик поддержал Лучо.
К слову если Диого забивает, Ливерпуль никогда не проигрывает - 32 победы, 6 ничьих
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:38
Неплохо сыграли,молодцы,так и держать,не отпускать лидеров.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 20:30
подпалили егерей. Всё таки класс игроков - есть класс. Лесники толком ничего не могли противопоставить и даже толком моментов не было.
84stz9gj7r5d
84stz9gj7r5d
вчера в 20:08
Ливерпуль не отстаёт от группы лидеров
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 19:10, ред.
Важная победа, надеюсь так и будет во многих матчах.
И ещё раз подчеркну, что у лесников хороший состав и ситуация похожа на Челси, когда игроков в составе много и есть игроки хорошие, но Купер пока ведёт борьбу за выживание, хотя в этом сезоне получше. Наверное по качеству состава лесники близки к Астон Вилле.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 19:03
Красивая, уверенная игра, заслуженная Победа красных!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 19:03
Как-то слишком всё легко получилось, не по себе немного
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