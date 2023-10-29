«Ливерпуль» разгромил «Ноттингем Форест»

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вчера, 18:58

«Ливерпуль» переиграл «Ноттингем Форест» в 10-м туре АПЛ (3:0).

Диогу Жота открыл счет на 31-й минуте. Дарвин Нуньес на 35-й удвоил преимущество команды. Третий гол коллектива забил Мохамед Салах на 77-й.

После игры «красные» идут на 4-м месте (23 балла), «лесники» расположились на 16-й позиции (10 пунктов).