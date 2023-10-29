«Ливерпуль» разгромил «Ноттингем Форест»

«Ливерпуль» переиграл «Ноттингем Форест» в 10-м туре АПЛ (3:0).
Диогу Жота открыл счет на 31-й минуте. Дарвин Нуньес на 35-й удвоил преимущество команды. Третий гол коллектива забил Мохамед Салах на 77-й.
После игры «красные» идут на 4-м месте (23 балла), «лесники» расположились на 16-й позиции (10 пунктов).
Так держать!
Так держать!
Жота красавчик поддержал Лучо.
К слову если Диого забивает, Ливерпуль никогда не проигрывает - 32 победы, 6 ничьих
Жота красавчик поддержал Лучо.
К слову если Диого забивает, Ливерпуль никогда не проигрывает - 32 победы, 6 ничьих
И ещё раз подчеркну, что у лесников хороший состав и ситуация похожа на Челси, когда игроков в составе много и есть игроки хорошие, но Купер пока ведёт борьбу за выживание, хотя в этом сезоне получше. Наверное по качеству состава лесники близки к Астон Вилле.
И ещё раз подчеркну, что у лесников хороший состав и ситуация похожа на Челси, когда игроков в составе много и есть игроки хорошие, но Купер пока ведёт борьбу за выживание, хотя в этом сезоне получше. Наверное по качеству состава лесники близки к Астон Вилле.