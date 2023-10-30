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Коваленко ответил на вопрос о возможном уходе из «Зенита»

вчера, 22:34

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко высказался о слухах на тему своего возможного ухода из клуба.

Ваши коллеги пишут бред. Не собираюсь я никуда уходить.

Я счастлив в «Зените». У меня здесь все хорошо.

Смущает ли количество игрового времени? Как оно может смущать, когда тебе приходится конкурировать с лучшими футболистами чемпионата? Буду биться за место в составе!

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Все комментарии
Naherger
Naherger
сегодня в 07:27
Кто бы сомневался
nubom
nubom
сегодня в 01:12
Совет от Вендела: "Сашенька, из Зенита уйти - ой как не просто"...
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 00:15
Я бился за место в составе,
готов всех душить,как котят,
но нынче опять намекали,
что лучше наймут негритят...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:03
Парню 20 лет...но мудр не по годам....
Адекватно оценивает реальность....
Он уже на верхушке клубной пирамиды...
А коль трамплин в топ 5 нынче не реален даже с уймой игрового времени в любой нечемпионской команде - то смысл куда то переходить....
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:02
Ещё бы нашли что спросить - конечно счастлив!)
Гость
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