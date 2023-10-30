Коваленко ответил на вопрос о возможном уходе из «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко высказался о слухах на тему своего возможного ухода из клуба.
Ваши коллеги пишут бред. Не собираюсь я никуда уходить.
Я счастлив в «Зените». У меня здесь все хорошо.
Смущает ли количество игрового времени? Как оно может смущать, когда тебе приходится конкурировать с лучшими футболистами чемпионата? Буду биться за место в составе!
готов всех душить,как котят,
но нынче опять намекали,
что лучше наймут негритят...
готов всех душить,как котят,
но нынче опять намекали,
что лучше наймут негритят...
Адекватно оценивает реальность....
Он уже на верхушке клубной пирамиды...
А коль трамплин в топ 5 нынче не реален даже с уймой игрового времени в любой нечемпионской команде - то смысл куда то переходить....
Адекватно оценивает реальность....
Он уже на верхушке клубной пирамиды...
А коль трамплин в топ 5 нынче не реален даже с уймой игрового времени в любой нечемпионской команде - то смысл куда то переходить....