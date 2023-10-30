Коваленко ответил на вопрос о возможном уходе из «Зенита»

Полузащитник «Зенита» высказался о слухах на тему своего возможного ухода из клуба.

Ваши коллеги пишут бред. Не собираюсь я никуда уходить.

Я счастлив в «Зените». У меня здесь все хорошо.

Смущает ли количество игрового времени? Как оно может смущать, когда тебе приходится конкурировать с лучшими футболистами чемпионата? Буду биться за место в составе!