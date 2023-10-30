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«Спартаку» летом предлагали капитана «Осасуны», но клуб выбрал Бабича

вчера, 10:59

По информации источника, прошедшим летом посредники предлагали «Спартаку» защитника «Осасуны» Давида Гарсию.

Испанский клуб был готов рассмотреть вариант с продажей игрока, а сам футболист — переехать в Россию при соответствующем финансовом предложении. В спортивном блоке москвичей высоко оценили спортивные качества защитника, но в итоге выбор был сделан в пользу Срджана Бабича. В «Спартаке» посчитали, что серб превосходит Гарсию в игровом плане.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 14:46
Весь Воронеж благодарит Спартак за "правильный" выбор!!!
Валерыч
Валерыч
вчера в 14:32
Ну и купили бы обоих. Чего жмодиться было?
Железобетонная оборона была бы сейчас.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:01
Бабича с Дуарте натаскивать надо, по моему есть проблема, или недопонимание. А Гарсию на всякий случай в карман.
Futurista
Futurista ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 11:46
Источник минеральных новостей)...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 11:33
Золотые слова!! Не часто, но появляются ....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:17, ред.
После "привоза" Фернандо...Луиса Адриано...Промеса...и Зе...8-10 лет назад......селекция проваливает сезон за сезоном...и нет просвета в конце тоннеля...

Наверное следует придерживаться правила "Не умеешь покупать качественный товар - сделай свой"...(Как Крылья Советов)...
shlomo
shlomo
вчера в 11:02
Вот такой есть "источник" в стане Спартака...:)))
Гость
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