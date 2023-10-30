«Спартаку» летом предлагали капитана «Осасуны», но клуб выбрал Бабича

По информации источника, прошедшим летом посредники предлагали «Спартаку» защитника «Осасуны» Давида Гарсию.
Испанский клуб был готов рассмотреть вариант с продажей игрока, а сам футболист — переехать в Россию при соответствующем финансовом предложении. В спортивном блоке москвичей высоко оценили спортивные качества защитника, но в итоге выбор был сделан в пользу Срджана Бабича. В «Спартаке» посчитали, что серб превосходит Гарсию в игровом плане.
Железобетонная оборона была бы сейчас.
Железобетонная оборона была бы сейчас.
Наверное следует придерживаться правила "Не умеешь покупать качественный товар - сделай свой"...(Как Крылья Советов)...
Наверное следует придерживаться правила "Не умеешь покупать качественный товар - сделай свой"...(Как Крылья Советов)...