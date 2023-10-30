«Спартаку» летом предлагали капитана «Осасуны», но клуб выбрал Бабича

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вчера, 10:59

По информации источника, прошедшим летом посредники предлагали «Спартаку» защитника «Осасуны» .

Испанский клуб был готов рассмотреть вариант с продажей игрока, а сам футболист — переехать в Россию при соответствующем финансовом предложении. В спортивном блоке москвичей высоко оценили спортивные качества защитника, но в итоге выбор был сделан в пользу . В «Спартаке» посчитали, что серб превосходит Гарсию в игровом плане.