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Дюков: «Возможно, вопрос о переходе в Азию будет обсуждён в ноябре-декабре»

26 октября 2023, 17:10

Президент РФС Александр Дюков рассказал о статусе отношений между РФС и УЕФА.

Что касается Азии, то этот вопрос не обсуждался. Я проинформировал коллег о текущем состоянии отношений с УЕФА. Азия как вариант ещё существует. Возможно, он будет обсуждён в ноябре-декабре. Что касается текущих отношений с УЕФА, то вы знаете, что было решение о снятии запрета на участие наших юношеских команд.

На следующем исполкоме должен был быть рассмотрен вопрос технического участия наших команд, но пока технического решения не нашли. Но мы можем рассчитывать, что в следующих турнирах и жеребьёвках наши команды уже смогут принимать участие ― но понятно, что нет железобетонной гарантии, что это осуществится.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
26 октября в 19:46, ред.
В РФС все всё прекрасно понимают, а именно: лайнер под названием УЕФА отдал швартовы, отцепив тросы от причала Российского футбольного союза, и на долгие годы отправился в автономное от нашего любимого вида спорта плавание. Нам же остаётся только тешить себя надеждами, правда, несбыточными, а вдруг ?...
Про Азию несколько дней назад всё прекрасно объяснил главный тренер сборной и "Ростова", и возвращаться к этому вопросу - моветон (дурной тон).
протон
протон
26 октября в 19:15
Вот и свежие новости с фронта борьбы за торжество шизофрении подоспели. Сначала мы перейдем в Азию, потом подадим заявку на Евро 2036.
ermak6848
ermak6848
26 октября в 18:57
Время покажет, что из Этого получится..
ssspartak
ssspartak
26 октября в 18:29
Да можно уже никуда и не переходить. И так сойдет. Будем в год 2-3 товарищеских играть и норм.
ABir
ABir
26 октября в 18:06
Вроде вопрос с Азией планировался обсуждаться в прошлом ноябре. Все еще строят иллюзии на счет УЕФА
Варвар7
Варвар7
26 октября в 18:00
"На коле висит мочало - начинаем всё сначала"
Напрасный труд
Напрасный труд
26 октября в 17:37
Ля-ля...ля-ля...ля-ля.
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