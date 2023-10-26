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Члены попечительского совета подтвердили финансирование РФС на 2024 год

26 октября 2023, 15:00

Вице-президент РФС Денис Соловьёв сообщил, что все члены попечительского совета сохранят своё участие в наполнение бюджета РФС.

Бюджет РФС сегодня не обсуждался. Последний раз — на попечительском совете. На котором все участники подтвердили, что сохраняют своё участие в наполнении бюджета. Если РФС поставит такой вопрос, будем обсуждать. Следующее заседание попечительского совета — в декабре. Он придёт на утверждение от РФС, и в рамках этой коммуникации мы будем это обсуждать.

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Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
26 октября в 17:42
Бюджет РФС сегодня не обсуждался. Последний раз — на попечительском совете.
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Ironigor
Ironigor
26 октября в 16:59
Члены попечительского совета подтвердили финансирование РФС на 2024 год .
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
26 октября в 16:50
Так и есть, думаю, они понимают, кто их кормит и что надо делиться, тем более, что для них это копейки.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
26 октября в 16:22
За реальные преференции от власти и налоговые льготы они даже самое гиблое дело профинансируют.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
26 октября в 15:16
Там просто две трети российских олигархов, в основном газ и нефть, если кому интересно)
Шуnя771
Шуnя771
26 октября в 15:15
По нашим временам хорошая, футбольная новость!
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