Члены попечительского совета подтвердили финансирование РФС на 2024 год .

Вице-президент РФС Денис Соловьёв сообщил, что все члены попечительского совета сохранят своё участие в наполнение бюджета РФС .

Бюджет РФС сегодня не обсуждался. Последний раз — на попечительском совете. На котором все участники подтвердили, что сохраняют своё участие в наполнении бюджета. Если РФС поставит такой вопрос, будем обсуждать. Следующее заседание попечительского совета — в декабре. Он придёт на утверждение от РФС , и в рамках этой коммуникации мы будем это обсуждать.