Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: РФС

На следующем исполкоме РФС будет обсуждаться взаимодействие с УЕФА

26 октября 2023, 14:35

На следующем заседании исполнительного комитета РФС будет обсуждаться вопрос взаимодействия с УЕФА. Об этом сообщил президент «Ахмата» Ахмед Айдамиров.

На исполкоме приняли ранее намеченные решения, вопрос коммуникаций с УЕФА будет обсуждаться на следующем заседании. Я считаю, нам нужно остаться в УЕФА, так как мы находимся в Европе.

Также Айдамиров высказался по поводу принятия белорусских клубов в Чемпионат России.

Мне кажется, у них нет такой необходимости. Зачем? У них есть свой чемпионат. Они играют в еврокубках.

Ранее глава РПЛ Александр Алаев рассказал, что обсуждалось на исполкоме 26 октября.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Генеральный секретарь РФС: «Есть сценарий исключения союза из состава ФИФА»
Вчера, 18:36
Генеральный секретарь РФС высказался о новых предложениях по матчам сборной
Вчера, 15:34
В РФС заявили о готовности России провести Евро-2036 и Евро-2040
26 октября
Дюков: «Возможно, вопрос о переходе в Азию будет обсуждён в ноябре-декабре»
26 октября
Члены попечительского совета подтвердили финансирование РФС на 2024 год
26 октября
На заседании исполкома РФС обсуждали массовый и пляжный футбол
26 октября
Сортировать
Все комментарии
462nv83fmppd
462nv83fmppd
26 октября в 19:09
Лучше ещё разок пляжный футбол обсудите)))
8c827csf9j33
8c827csf9j33
26 октября в 19:09
А есть какое-то взаимодействие?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
26 октября в 16:42
Во время выступления докладчика члены исполкома будут угрюмо смотреть себе под ноги, задавая себе вопрос, как российский футбол дошёл до такой жизни. Затем в курилке разговоры продолжатся, все повздыхают, сочувствуя друг другу и нашему футболу; после перерыва некоторые выступят в прениях, затем коллегиально вынесут резолюцию о необходимости ждать окончания СО и разъедутся по домам (квартирам, ночлежкам, к любовницам ), чтобы на следующий день продолжить рутинную работу по повышению имиджа российского футбола на международной арене.
Рой Макай
Рой Макай
26 октября в 14:44
Да ну его это фифа, давно пора создать свой турнир, который будет на 90% состоять из сборных банановых республик, и ежегодно в нем побеждать.
Ironigor
Ironigor
26 октября в 14:43
У чиновников РФС свои взгляды на мир !)
Они в своём параллельном мире "Ждунов" находятся.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 