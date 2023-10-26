На следующем исполкоме РФС будет обсуждаться взаимодействие с УЕФА

1698320151

26 октября 2023, 14:35

На следующем заседании исполнительного комитета РФС будет обсуждаться вопрос взаимодействия с УЕФА . Об этом сообщил президент «Ахмата» .

На исполкоме приняли ранее намеченные решения, вопрос коммуникаций с УЕФА будет обсуждаться на следующем заседании. Я считаю, нам нужно остаться в УЕФА , так как мы находимся в Европе.

Также Айдамиров высказался по поводу принятия белорусских клубов в Чемпионат России.

Мне кажется, у них нет такой необходимости. Зачем? У них есть свой чемпионат. Они играют в еврокубках.