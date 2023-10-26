На следующем исполкоме РФС будет обсуждаться взаимодействие с УЕФА

На следующем заседании исполнительного комитета РФС будет обсуждаться вопрос взаимодействия с УЕФА. Об этом сообщил президент «Ахмата» Ахмед Айдамиров.
На исполкоме приняли ранее намеченные решения, вопрос коммуникаций с УЕФА будет обсуждаться на следующем заседании. Я считаю, нам нужно остаться в УЕФА, так как мы находимся в Европе.
Также Айдамиров высказался по поводу принятия белорусских клубов в Чемпионат России.
Мне кажется, у них нет такой необходимости. Зачем? У них есть свой чемпионат. Они играют в еврокубках.
Ранее глава РПЛ Александр Алаев рассказал, что обсуждалось на исполкоме 26 октября.
Они в своём параллельном мире "Ждунов" находятся.
Они в своём параллельном мире "Ждунов" находятся.