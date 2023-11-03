«Аякс» одержал первую победу с августа. Клуб не выигрывал 10 матчей подряд

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сегодня, 00:24

«Аякс» выиграл у «Волендама» в перенесённом матче 3-го тура Эредивизии (2:0).

На 57-й минуте Стевен Бергвейн открыл счёт. Удвоил преимущество хозяев Чуба Акпом на 89-й.

«Аякс» с 8 очками занимает 15-е место в лиге. «Волендам» располагается на 17-й строчке, у коллектива 7 баллов.

Амстердамская команда одержала вторую победу в чемпионате Нидерландов и первую с лета с учётом всех турниров. До этого последний успех клуба состоялся 24 августа в первой игре раунда плей-офф Лиги Европы с «Лудогорцем» (4:1).