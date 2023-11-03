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ГлавнаяНовостиПротоколыНидерланды. Эредивизие 2023/2024

«Аякс» одержал первую победу с августа. Клуб не выигрывал 10 матчей подряд

сегодня, 00:24
АяксЛоготип футбольный клуб Аякс (Амстердам)2 : 0Логотип футбольный клуб ВолендамВолендамМатч завершен

«Аякс» выиграл у «Волендама» в перенесённом матче 3-го тура Эредивизии (2:0).

На 57-й минуте Стевен Бергвейн открыл счёт. Удвоил преимущество хозяев Чуба Акпом на 89-й.

«Аякс» с 8 очками занимает 15-е место в лиге. «Волендам» располагается на 17-й строчке, у коллектива 7 баллов.

Амстердамская команда одержала вторую победу в чемпионате Нидерландов и первую с лета с учётом всех турниров. До этого последний успех клуба состоялся 24 августа в первой игре раунда плей-офф Лиги Европы с «Лудогорцем» (4:1).

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Все комментарии
Agamaga...............
Agamaga...............
сегодня в 12:50
Аякс в ужасном состоянии.
8kegeeu55u8e
8kegeeu55u8e
сегодня в 08:09
Надеюсь Аякс вернёт своё былое величие
ДСА
ДСА
сегодня в 07:08
Теперь можно ставить против Аякса.
adekvat
adekvat
сегодня в 06:59
Не велика победа, если координально что то не поменять в команде, вылетят с лиги в этом сезоне. Булыкина надо возвращать.
Amsterdamsche Ajax
Amsterdamsche Ajax
сегодня в 06:02
Ну всё, дай бог теперь по прёт!
pqtnp78vu23w
pqtnp78vu23w
сегодня в 05:33
Очищение пердивом не хотелось бы увидеть в исполнении Аякса
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 05:17
Лёд то тронулся, но есть одна проблема, Аякс остался на льдине и его несёт в лигу ниже.
Победив аутсайдера это не значит, что все проблемы решены, тем более когда ты сам аутсайдер.
Не надо здесь включать спартаковскую философию "победил аутсайдера ты сразу чемпионом в этом сезоне станешь".
kazakoff
kazakoff
сегодня в 04:58
Лёд тронулся
Пойдут победы
bavbkx7pkuz7
bavbkx7pkuz7
сегодня в 03:28
Как это ни странно звучит, но Аякс победил в разборке аутсайдеров
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:01

А может?)
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:17
Наконец-то выиграли у команды аутсайдера у которой не было ни одной победы и даже ничьей в выездных матчах !)
Гость
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