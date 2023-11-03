«Аякс» одержал первую победу с августа. Клуб не выигрывал 10 матчей подряд

«Аякс» выиграл у «Волендама» в перенесённом матче 3-го тура Эредивизии (2:0).
На 57-й минуте Стевен Бергвейн открыл счёт. Удвоил преимущество хозяев Чуба Акпом на 89-й.
«Аякс» с 8 очками занимает 15-е место в лиге. «Волендам» располагается на 17-й строчке, у коллектива 7 баллов.
Амстердамская команда одержала вторую победу в чемпионате Нидерландов и первую с лета с учётом всех турниров. До этого последний успех клуба состоялся 24 августа в первой игре раунда плей-офф Лиги Европы с «Лудогорцем» (4:1).
Победив аутсайдера это не значит, что все проблемы решены, тем более когда ты сам аутсайдер.
Не надо здесь включать спартаковскую философию "победил аутсайдера ты сразу чемпионом в этом сезоне станешь".
Победив аутсайдера это не значит, что все проблемы решены, тем более когда ты сам аутсайдер.
Не надо здесь включать спартаковскую философию "победил аутсайдера ты сразу чемпионом в этом сезоне станешь".
Пойдут победы
Пойдут победы
А может?)
А может?)