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ЦСКА обыграл «Оренбург» в Кубке России

вчера, 20:24
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

ЦСКА выиграл у «Оренбурга» в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (3:1).

На 35-й минуте Фёдор Чалов открыл счёт, реализовав пенальти. Фейтулла Гюрлюк на 37-й сравнял счёт. Антон Заболотный на 42-й вывел «армейцев» вперёд, а Чалов на 74-й оформил дубль.

ЦСКА занял 1-е место в группе А. «Оренбург» — 2-е, обе команды набрали по 11 очков. Команды продолжат выступления в Кубке в Пути РПЛ.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Кьянти (раскрыть)
сегодня в 08:55
Не скажу что я эксперт, но ДМ в личной встрече выиграло у ЦСКА 2:1. Видимо этот показатель и определил, кто из этих команд выше в таблице.
Кьянти
Кьянти
сегодня в 07:23
Может мне кто-то объяснит почему динамики в таблице выше коней? Очков м побед одинаково, разница хуже, забитых меньше... какие ещё есть доп показатели по которым они впереди ЦСКА.Я что-то пропустил?)))
Понимаю, что не совсем по теме вопрос, но все же. Есть эксперты?😉
Anatoly Kandaurov 1
Anatoly Kandaurov 1
вчера в 23:48
Если бы ЦСКА не выиграл и не занял бы 1 место в группе, то в 1\4 надо было бы играть с Зенитом, Спартаком, или Локо. А это все интересно, но очень проблематично.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:25
Файзуллаев вообще находка для ЦСКА,такой молодец.
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:53
Сегодня просто красно- синих день......и в кубке России и в КХЛ ЦСКА в сухую разгромил Спартак.....💪🎉👋👋👋
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 21:32
Лучший игрок матча конечно Файзуллаев, просто жжет паренёк .
ЦСКА с победой.
Red blu
Red blu
вчера в 21:30
Молодцы!!!!
Есть первое место в группе.
lotsman
lotsman
вчера в 21:24
Молодцы армейцы. Показали класс! Игра была хорошей.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:01
Было бы удивительно если бы этого не произошло. С Победой ЦСКА !
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 20:38
Хорошая игра всей команды ЦСКА но Файзуллаев выше всех похвал, сделал игру.
Болельщиков ЦСКА с победой.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:27
Уверенная Победа на классе! ЦСКА с выходом с первого места, ждём жеребьевку
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