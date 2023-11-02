ЦСКА обыграл «Оренбург» в Кубке России

ЦСКА выиграл у «Оренбурга» в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (3:1).
На 35-й минуте Фёдор Чалов открыл счёт, реализовав пенальти. Фейтулла Гюрлюк на 37-й сравнял счёт. Антон Заболотный на 42-й вывел «армейцев» вперёд, а Чалов на 74-й оформил дубль.
ЦСКА занял 1-е место в группе А. «Оренбург» — 2-е, обе команды набрали по 11 очков. Команды продолжат выступления в Кубке в Пути РПЛ.
Понимаю, что не совсем по теме вопрос, но все же. Есть эксперты?😉
Понимаю, что не совсем по теме вопрос, но все же. Есть эксперты?😉
ЦСКА с победой.
ЦСКА с победой.
Есть первое место в группе.
Есть первое место в группе.
Болельщиков ЦСКА с победой.
Болельщиков ЦСКА с победой.