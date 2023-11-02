ЦСКА обыграл «Оренбург» в Кубке России

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вчера, 20:24

ЦСКА выиграл у «Оренбурга» в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (3:1).

На 35-й минуте Фёдор Чалов открыл счёт, реализовав пенальти. Фейтулла Гюрлюк на 37-й сравнял счёт. Антон Заболотный на 42-й вывел «армейцев» вперёд, а Чалов на 74-й оформил дубль.