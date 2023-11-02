«Динамо» в добавленное время вырвало победу у «Пари НН» в Кубке России

1698954188

вчера, 22:43

«Динамо» обыграло «Пари НН» в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (2:1).

На 13-й минуте Эдгар Севикян вывел нижегородцев вперёд. Константин Тюкавин на 16-й восстановил равенство в счёте. Победный для москвичей мяч забил Ярослав Гладышев на 90+3-й.

«Динамо» финишировало на 2-м месте в группе D и будет выступать в Пути РПЛ . «Краснодар», у которого также 11 пунктов, стал 3-м, он сыграет в нижней сетке плей-офф.

«Пари НН» занял последнюю строчку с 2 баллами.