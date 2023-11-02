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«Динамо» в добавленное время вырвало победу у «Пари НН» в Кубке России

вчера, 22:43
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

«Динамо» обыграло «Пари НН» в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (2:1).

На 13-й минуте Эдгар Севикян вывел нижегородцев вперёд. Константин Тюкавин на 16-й восстановил равенство в счёте. Победный для москвичей мяч забил Ярослав Гладышев на 90+3-й.

«Динамо» финишировало на 2-м месте в группе D и будет выступать в Пути РПЛ. «Краснодар», у которого также 11 пунктов, стал 3-м, он сыграет в нижней сетке плей-офф.

«Пари НН» занял последнюю строчку с 2 баллами.

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт ФК «Динамо»
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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 12:18
Почему Краснодар 3-й? Не справедливо!!!
TheBoLt
TheBoLt ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 10:04
Кубок это турнир дублей, я ругаю Нижний как аутсайдера Кубка, а не как топ-6 РПЛ. В большинстве случаев на поле разные люди. Да и Динамо ругаю как дубль, а не основу. При этом Севикян это не тот, кто должен накручивать вокруг мяча центральных защитников-дублеров и обводить как ребенка Караскаля из основы
Vadik
Vadik
сегодня в 06:16
Динамиков с победой! Нижний, в то же время, поражения не заслужил. Отличная команда!!!
stanichnik
stanichnik ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 01:50
Зря вы недооцениваете нижегородцев, клуб Севикяна на сегодня входит в шестерку лучших команд РПЛ и опережает клубы Промеса и Дзюбы.
stanichnik
stanichnik ответ nubom (раскрыть)
сегодня в 01:25
Еще добавлю, я тоже в советский период и на рубеже последних столетий с большой симпатией относился к фк Зенит, но как только Газпром могильщик российского футбола узурпировал власть в питерском клубе, мое отношение к вашей команде стало негативным. Прошу сильно не осуждать и простить мою откровенность. Ничего личного к болельщикам с берегов Невы и фк Зенит, а только к Газпрому.
TheBoLt
TheBoLt ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 01:11
Я, краснодарец, но был за Динамо сегодня. Я хотел увидеть хороший футбол, но увидел сегодняшнее "чудо", иначе это никак не назову. Ну дыры в центре обороны были такие, что КАКОЙ-ТО там Севикян делал все, что хотел и никто ему не мешал. А Если бы там были Кордоба с Дзюбой и Квинси Промесом, они бы 10 забили в этом матче. Меня Динамо просто огорчило сегодня, я лучше бы Ростов с Уралом смотрел.

А центр обороны у Динамо был вроде не основной, там видно уровень ФНЛ, отсутствие опеки, плохое чтение игры и выбор позиции.

Вот ссылка на обзор матча:
https://news.6/Vidy_sporta/Futbol/Russian_Cup/spbvideo_NI1973088_clip_Dinamo___Pari_NN_Goly_i_luchshije_momenty_video_FONBET_Kubok_Rossii_po_futbolu_sezona_2023___2024_gg_Futbol

Сейчас посмотрел обзор, прошу обратить внимание на 42 минуте Паршивлюк наступил на ногу новгородцу. Не просто слегка наступил, а пробежал по ней, то есть в какой-то момент наступ был всей массой тела. И пенку не дали, мне обидно было за НН. Там перелом мог бы быть, фаланги пальцев как нефиг делать вылетают и не играть до весны
stanichnik
stanichnik ответ nubom (раскрыть)
сегодня в 01:09
Доброго Здоровья nubom!
Прошу прощения, если обидел, причислив вас к категории питерских болельщиков не питающих симпатии к Динамо. Но ваш комментарий относительно подарка в виде трех мячей от Спартака дал мне подвод так подумать. Динамо заслужило Путь РПЛ благодаря преимуществу добытого в личных встречах с Краснодаром. А что касается золотого матча 1970,так мы его проиграли и прощальный матч Яшина не смогли выиграть(ничья) и там и там Пильгуй пропустил,от сборной мира 2, а в Ташкенте аж 4!И это наверное одно из самых обидных и главное странных поражений в истории Динамо.
nubom
nubom ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 00:34, ред.
Уважаемый stanichnik! Очень благодарен Вам, что вы так тактично прошлись по питерским болельщикам. Но все-таки хочется избавить Вас от заблуждения об отсутствии моей симпатии к московскому Динамо. Первый раз динамовцы показались мне "симпатичны" в золотом матче Динамо-ЦСКА 1970 г. А окончательно я "влюбился" в него после игры прощания Яшина с футболом, в которой играли со сборной мира. Именно Динамо я и сейчас выделяю из всех столичных клубов. (Кстати, моя бабушка искренне болела за Спартак).
В предыдущем посте я просто "озвучил" слова, которые мысленно сказали себе все московские болельщики, но "произнес" это с некоторым питерским акцентом ))…
makkie
makkie
сегодня в 00:08
Рад за Динамо!
Уж лучше они на втором месте в группе, чем Краснодар. Жизнь всё расставляет по местам 😉
Anatoly Kandaurov 1
Anatoly Kandaurov 1
вчера в 23:45
Юран был очень настырным и колючим футболистом. Такая у него и команда. Мне кажется, что в принципе они могли и выиграть, если бы им это что то давало. А так - какой смысл ломаться.? Поиграли в свое удовольствие. Но следующим соперникам НН в РПЛ будет несладко. Я думаю
stanichnik
stanichnik ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 23:41
Доброго Здоровья TheDolt!
Мне смешно читать комментарии питерских болельщиков, не отличающихся особой симпатией к Динамо, но от вас не ожидал такой необъективности, а может вы просто не смотрели этот матч, а чтобы опровергнуть ваш комментарий просто приведу статистику матча, потому как ход событий наверняка, как обычно изложит другой наш болельщик. Удары - 26:13; Удары в створ – 9:2; Угловые – 10:10; Офсайды – 2:4; Сэйвы – 1:7; Фолы – 8:12; Жёлтые карточки – 0:1; Красные карточки – 0:0; Замены – 5:5; Владение мячом – 54%:46%, всё говорит в пользу победителей.
Вашему любимому клубу остаётся сетовать теперь только на самого себя, хотя, с другой стороны, ему вполне по силам пойти дальше далеко вглубь по сетке Кубка и по Пути регионов, ведь он лидер РПЛ, ну а "Динамо" повезло больше, он остаётся в Пути РПЛ. Удачи нашим клубам в следующих играх и Бог даст встретимся в Суперфинале. Болейте за своих, а не против чужих!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:26
Рад, что Динамо, а не быки
баск
баск
вчера в 23:15
С турнирной точки зрения матч особого интереса не представлял- Нижний
выбыл из Кубка раньше, а для Динамо любой результат был бы приемлем,
поскольку каким путём комфортнее идти дальше, путём РПЛ или регионов-
вопрос сильно спорный..

Но повеселилсь обе стороны явно с удовольствием, хотя играли не в сильнейших составах.)
Внимания обороне уделили минимальное, создали массу остроты у ворот друг друга, и итоговый счёт (всего-то 2:1) кажется недоразумением..

У нас из позитивного:

-несмотря на массу сил, оставленных в игре с Уралом, много потрудились сегодня Федя и Макаров, хотя им невероятно не везло и оба остались без результативных достижений;

-раньше предполагаемого времени восстановился Фомин и даже вышел на поле, теперь глубина состава будет получше сложившейся к ноябрю;

-поактивнее и поагрессивннее постепенно становится Чавес, его адаптация
в команде продвигается, начал наконец пристреливаться с дальних
и подбираться к реализации своего главного скилла;

- в отличие от многих других матчей сезона концовку провели поистине ударно ("парижане" в последние минут 10 были вынуждены буквально вжаться в свою штрафную) и добились-таки цели.
Особенно приятно за Ярика Гладышева, он в сезоне пока был нулевым.

Сорадников- с сильной концовкой и- благодаря ей- заслуженной победой, их пока не так много у нас..)
Борисыч1
Борисыч1 ответ nubom (раскрыть)
вчера в 22:53
Динамо победило Краснодар - потому и заняло 2 место.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 22:52
Нижний по игре не заслуживал поражения. Они выглядели явно фаворитами во втором тайме, чаще атаковали, атаковали позиционно. Динамовская оборона выглядит дырой, в которую раз за разом приходил мяч. Это не уровень обороны РПЛ. Я не смотрел на фамилии, может там действительно 4 защитника из второго состава. Не было комбинаций, теряли мяч на ровном месте, пять моментов за весь матч и удачный удар на последней минуте. НН выглядел монолитом в защите и атаковал собранно. Севикян однозначно сегодня лучший. Караскаль на мой взгляд неудачник дня, ему лучше эту игру забыть поскорее, как страшный сон
Gotlib
Gotlib
вчера в 22:51
Караскаля гнать пинками из команды!
nubom
nubom
вчера в 22:47
Сожалею футболистам Нижнего Новгорода и Краснодара, а также всем, кто за них болел.
Динамовцы должны в ножки поклониться Спартаку за октябрьские три мячика в подарок…
Гость
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