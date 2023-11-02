«Динамо» в добавленное время вырвало победу у «Пари НН» в Кубке России

«Динамо» обыграло «Пари НН» в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (2:1).
На 13-й минуте Эдгар Севикян вывел нижегородцев вперёд. Константин Тюкавин на 16-й восстановил равенство в счёте. Победный для москвичей мяч забил Ярослав Гладышев на 90+3-й.
«Динамо» финишировало на 2-м месте в группе D и будет выступать в Пути РПЛ. «Краснодар», у которого также 11 пунктов, стал 3-м, он сыграет в нижней сетке плей-офф.
«Пари НН» занял последнюю строчку с 2 баллами.
выбыл из Кубка раньше, а для Динамо любой результат был бы приемлем,
поскольку каким путём комфортнее идти дальше, путём РПЛ или регионов-
вопрос сильно спорный..
Но повеселилсь обе стороны явно с удовольствием, хотя играли не в сильнейших составах.)
Внимания обороне уделили минимальное, создали массу остроты у ворот друг друга, и итоговый счёт (всего-то 2:1) кажется недоразумением..
У нас из позитивного:
-несмотря на массу сил, оставленных в игре с Уралом, много потрудились сегодня Федя и Макаров, хотя им невероятно не везло и оба остались без результативных достижений;
-раньше предполагаемого времени восстановился Фомин и даже вышел на поле, теперь глубина состава будет получше сложившейся к ноябрю;
-поактивнее и поагрессивннее постепенно становится Чавес, его адаптация
в команде продвигается, начал наконец пристреливаться с дальних
и подбираться к реализации своего главного скилла;
- в отличие от многих других матчей сезона концовку провели поистине ударно ("парижане" в последние минут 10 были вынуждены буквально вжаться в свою штрафную) и добились-таки цели.
Особенно приятно за Ярика Гладышева, он в сезоне пока был нулевым.
Сорадников- с сильной концовкой и- благодаря ей- заслуженной победой, их пока не так много у нас..)
выбыл из Кубка раньше, а для Динамо любой результат был бы приемлем,
поскольку каким путём комфортнее идти дальше, путём РПЛ или регионов-
вопрос сильно спорный..
Но повеселилсь обе стороны явно с удовольствием, хотя играли не в сильнейших составах.)
Внимания обороне уделили минимальное, создали массу остроты у ворот друг друга, и итоговый счёт (всего-то 2:1) кажется недоразумением..
У нас из позитивного:
-несмотря на массу сил, оставленных в игре с Уралом, много потрудились сегодня Федя и Макаров, хотя им невероятно не везло и оба остались без результативных достижений;
-раньше предполагаемого времени восстановился Фомин и даже вышел на поле, теперь глубина состава будет получше сложившейся к ноябрю;
-поактивнее и поагрессивннее постепенно становится Чавес, его адаптация
в команде продвигается, начал наконец пристреливаться с дальних
и подбираться к реализации своего главного скилла;
- в отличие от многих других матчей сезона концовку провели поистине ударно ("парижане" в последние минут 10 были вынуждены буквально вжаться в свою штрафную) и добились-таки цели.
Особенно приятно за Ярика Гладышева, он в сезоне пока был нулевым.
Сорадников- с сильной концовкой и- благодаря ей- заслуженной победой, их пока не так много у нас..)
Мне смешно читать комментарии питерских болельщиков, не отличающихся особой симпатией к Динамо, но от вас не ожидал такой необъективности, а может вы просто не смотрели этот матч, а чтобы опровергнуть ваш комментарий просто приведу статистику матча, потому как ход событий наверняка, как обычно изложит другой наш болельщик. Удары - 26:13; Удары в створ – 9:2; Угловые – 10:10; Офсайды – 2:4; Сэйвы – 1:7; Фолы – 8:12; Жёлтые карточки – 0:1; Красные карточки – 0:0; Замены – 5:5; Владение мячом – 54%:46%, всё говорит в пользу победителей.
Вашему любимому клубу остаётся сетовать теперь только на самого себя, хотя, с другой стороны, ему вполне по силам пойти дальше далеко вглубь по сетке Кубка и по Пути регионов, ведь он лидер РПЛ, ну а "Динамо" повезло больше, он остаётся в Пути РПЛ. Удачи нашим клубам в следующих играх и Бог даст встретимся в Суперфинале. Болейте за своих, а не против чужих!
Мне смешно читать комментарии питерских болельщиков, не отличающихся особой симпатией к Динамо, но от вас не ожидал такой необъективности, а может вы просто не смотрели этот матч, а чтобы опровергнуть ваш комментарий просто приведу статистику матча, потому как ход событий наверняка, как обычно изложит другой наш болельщик. Удары - 26:13; Удары в створ – 9:2; Угловые – 10:10; Офсайды – 2:4; Сэйвы – 1:7; Фолы – 8:12; Жёлтые карточки – 0:1; Красные карточки – 0:0; Замены – 5:5; Владение мячом – 54%:46%, всё говорит в пользу победителей.
Вашему любимому клубу остаётся сетовать теперь только на самого себя, хотя, с другой стороны, ему вполне по силам пойти дальше далеко вглубь по сетке Кубка и по Пути регионов, ведь он лидер РПЛ, ну а "Динамо" повезло больше, он остаётся в Пути РПЛ. Удачи нашим клубам в следующих играх и Бог даст встретимся в Суперфинале. Болейте за своих, а не против чужих!