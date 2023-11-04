В ЦСКА рассказали, где клуб проведёт зимние сборы

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, где «армейцы» проведут зимние сборы.
ЦСКА проведет первый зимний сбор в Абу-Даби. Второй и третий сборы команда проведет в Турции, в Анталье.
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, где «армейцы» проведут зимние сборы.
ЦСКА проведет первый зимний сбор в Абу-Даби. Второй и третий сборы команда проведет в Турции, в Анталье.
Спасибо, что признался.
Я к примеру тоже люблю похулиганить и кого-нибудь потроллить, но у меня есть свои принципы.
Первое не трогать никогда здоровье игроков и болезни родственников, а тем более играть на чувствах об утрате близких.
Почему я заострил внимание именно на этом, потому, что у большинства "троллей" это не не то, что не запретная тема, а первоочередная. Это кощунство.
К примеру я себя не отношу к троллям и могу пояснить почему.
Я не люблю Спартак, к остальным клубам отношусь ровно, да здесь на сайте есть личности, которые пытаются меня провоцировать к примеру из ЦСКА и я им порой отвечаю, но это я не считаю троллингом, это чисто подкол и не более того.
Из зарубежных клубов для меня не любимые клубы на сегодня это Реал, Бавария и... а по сути больше и нет.
Вообще для меня всегда была одна команда это Локо, а другим я могу от времени симпатизировать, но это зависит от их игры.
Но моя симпатия и антипатия не зависит от моего взгляда на происходящее.
К примеру Реал это самый популярный и самый элитный клуб и это трудно не признать.
Бавария? Да мне вообще похрен до немецкого футбола, я всегда буду против немецких клубов, хоть режь меня. Но Бавария стоит особняком и это из истории, а тебе питерцу надо об этом знать.
Мыслей конечно много, все не уместишь, но думаю ты понял.
Да в концовке хочу сказать, вы не серьёзно относитесь к своему мнению, а точнее своё мнение для вас же это просто чепуха, то вы уж предупреждайте, что это всё шняга, тогда нам будет более понятно и мы не будем обращать мнение на таких.
Спасибо, что признался.
Я к примеру тоже люблю похулиганить и кого-нибудь потроллить, но у меня есть свои принципы.
Первое не трогать никогда здоровье игроков и болезни родственников, а тем более играть на чувствах об утрате близких.
Почему я заострил внимание именно на этом, потому, что у большинства "троллей" это не не то, что не запретная тема, а первоочередная. Это кощунство.
К примеру я себя не отношу к троллям и могу пояснить почему.
Я не люблю Спартак, к остальным клубам отношусь ровно, да здесь на сайте есть личности, которые пытаются меня провоцировать к примеру из ЦСКА и я им порой отвечаю, но это я не считаю троллингом, это чисто подкол и не более того.
Из зарубежных клубов для меня не любимые клубы на сегодня это Реал, Бавария и... а по сути больше и нет.
Вообще для меня всегда была одна команда это Локо, а другим я могу от времени симпатизировать, но это зависит от их игры.
Но моя симпатия и антипатия не зависит от моего взгляда на происходящее.
К примеру Реал это самый популярный и самый элитный клуб и это трудно не признать.
Бавария? Да мне вообще похрен до немецкого футбола, я всегда буду против немецких клубов, хоть режь меня. Но Бавария стоит особняком и это из истории, а тебе питерцу надо об этом знать.
Мыслей конечно много, все не уместишь, но думаю ты понял.
Да в концовке хочу сказать, вы не серьёзно относитесь к своему мнению, а точнее своё мнение для вас же это просто чепуха, то вы уж предупреждайте, что это всё шняга, тогда нам будет более понятно и мы не будем обращать мнение на таких.
Я смотрю футбол потому что мне нравится иногда это делать....а не чтоб слыть тем кого называют "он разбирается в футболе"....в критике не нуждаюсь...ибо не с серьёзностью отношусь к эксперно-аналитическим памфлетам...это вам не ко мне....тут полно индивидуумов гордящихся тем что как они про себя думают "они разбираются в футболе"...
С Уважением отношусь ко всем мнениям и комментам на сайте....
Вам ставлю лайк...улыбнуло с утра...видать вам лайков нехватает...коль вы о них говорите....
Это я их не считаю....потому что я добрый...умный и скромный....)))
Удачных выходных....и повышенной разборчивости в футболе...)))
Я смотрю футбол потому что мне нравится иногда это делать....а не чтоб слыть тем кого называют "он разбирается в футболе"....в критике не нуждаюсь...ибо не с серьёзностью отношусь к эксперно-аналитическим памфлетам...это вам не ко мне....тут полно индивидуумов гордящихся тем что как они про себя думают "они разбираются в футболе"...
С Уважением отношусь ко всем мнениям и комментам на сайте....
Вам ставлю лайк...улыбнуло с утра...видать вам лайков нехватает...коль вы о них говорите....
Это я их не считаю....потому что я добрый...умный и скромный....)))
Удачных выходных....и повышенной разборчивости в футболе...)))
А сейчас конечно легко осуждать наши клубы за зимние сборы в тёплых странах, это модно, но а подумать почему к примеру тому же Зениту это надо, а зачем, главное лайки а суть не нужна.
Какая не была бы у темя база, но большую часть времени ты будешь либо заперт в помещении либо ёжится от холода.
Вы серьёзно думаете, что в таких условиях можно плодотворно готовится к чемпионату?
Я уже не раз замечал, что вы по большому счёту не разбираетесь в футболе иначе вы бы писали совсем иное, был бы другой взгляд.
Да и вообще считать чужие деньги это как минимум не прилично.
А по твоему мнению, Зенит надо забросить, всё равно деньги все впустую.
А все деньги газпрома, которые идут в клуб направить для народа.
А то реально зажрались и смотрят свысока на всех.
А сейчас конечно легко осуждать наши клубы за зимние сборы в тёплых странах, это модно, но а подумать почему к примеру тому же Зениту это надо, а зачем, главное лайки а суть не нужна.
Какая не была бы у темя база, но большую часть времени ты будешь либо заперт в помещении либо ёжится от холода.
Вы серьёзно думаете, что в таких условиях можно плодотворно готовится к чемпионату?
Я уже не раз замечал, что вы по большому счёту не разбираетесь в футболе иначе вы бы писали совсем иное, был бы другой взгляд.
Да и вообще считать чужие деньги это как минимум не прилично.
А по твоему мнению, Зенит надо забросить, всё равно деньги все впустую.
А все деньги газпрома, которые идут в клуб направить для народа.
А то реально зажрались и смотрят свысока на всех.
Спасибо за ответ.
Спасибо за ответ.
Будь здрав Дружище, всех благ.
Будь здрав Дружище, всех благ.
Или это ваши выводы???
Я реально не понимаю для чего ненужные траты если наши игроки что до сборов что после сборов - одинаково среднеуровневые.....
Изначально речь шла о том что раньше игроки зимой не летали ближе к экватору и уровень игры был выше...даже ЧЕ выигрывали...
А теперь у команд нехилая доля бюджета заложена на зимние круизы по жарким странам...толку от которых....без комментариев....
Лучше б это ежегодное сжигание денег пустили на строительство всесезонных арен....как у "Зенита"..."Копенгагена" и пр...
И не надо было бы с календарём чебатуху устривать...где и когда играть....играй хоть круглый год....
Или это ваши выводы???
Я реально не понимаю для чего ненужные траты если наши игроки что до сборов что после сборов - одинаково среднеуровневые.....
Изначально речь шла о том что раньше игроки зимой не летали ближе к экватору и уровень игры был выше...даже ЧЕ выигрывали...
А теперь у команд нехилая доля бюджета заложена на зимние круизы по жарким странам...толку от которых....без комментариев....
Лучше б это ежегодное сжигание денег пустили на строительство всесезонных арен....как у "Зенита"..."Копенгагена" и пр...
И не надо было бы с календарём чебатуху устривать...где и когда играть....играй хоть круглый год....
Будь здрав.
Будь здрав.
15 января 2023 года сине-бело-голубые отправятся в Доху, где будут тренироваться до 28 января и проведут серию товарищеских матчей. С 1 по 14 февраля команда проведет сборы (в том числе товарищеские матчи) в ОАЭ.
15 января 2023 года сине-бело-голубые отправятся в Доху, где будут тренироваться до 28 января и проведут серию товарищеских матчей. С 1 по 14 февраля команда проведет сборы (в том числе товарищеские матчи) в ОАЭ.
То есть то, что Зенит проводит сборы заграницей и покупает легионеров сколько захочет и за большие деньги это нормально, а остальные клубы мол должны "не барствовать"?
У Зенита такой стадион и больше ни у кого такого нет, где можно даже в лютый мороз играть.
Так, что выезд на сборы в тёплые страны зимой оправданы для всех клубов из России, кроме одного Зенита.
Так, что всё что вы написали относится только к Зениту и только к Зениту.
То есть то, что Зенит проводит сборы заграницей и покупает легионеров сколько захочет и за большие деньги это нормально, а остальные клубы мол должны "не барствовать"?
У Зенита такой стадион и больше ни у кого такого нет, где можно даже в лютый мороз играть.
Так, что выезд на сборы в тёплые страны зимой оправданы для всех клубов из России, кроме одного Зенита.
Так, что всё что вы написали относится только к Зениту и только к Зениту.
При чём здесь избирательность ???...Зенит ...Незенит....???
Занимать 1/6-ю территорию суши и мотаться отвозить деньги кому то за "кусочек земли на котором можно потренироваться" - глупость....
Впрочем как и умничать...касаемо Ерохиных..Сергеевых...
При чём здесь избирательность ???...Зенит ...Незенит....???
Занимать 1/6-ю территорию суши и мотаться отвозить деньги кому то за "кусочек земли на котором можно потренироваться" - глупость....
Впрочем как и умничать...касаемо Ерохиных..Сергеевых...
Вот только интересно в какой экипировке проводить сборы там где живёшь в декабре, январе, феврале? Что на ноги надевать, валенки? Или проще залить поле водой и на коньках, здорово будет.
Вот только интересно в какой экипировке проводить сборы там где живёшь в декабре, январе, феврале? Что на ноги надевать, валенки? Или проще залить поле водой и на коньках, здорово будет.
- тема трат денег касается Газпрома и Зенита, или нет?
-проводить сборы "где играешь" означает в РФ, или в своем городе?
- а если это требование применить к Зениту и вместо ОАЭ назначит сборы в Питере, или даже в Сочи, то кто приедет на такие сборы кроме Сергеева, Ерохина, Мостового и Кержакова?
Вопросы не риторические, с нетерпением жду внятного ответа. С уважением из Марокко.
- тема трат денег касается Газпрома и Зенита, или нет?
-проводить сборы "где играешь" означает в РФ, или в своем городе?
- а если это требование применить к Зениту и вместо ОАЭ назначит сборы в Питере, или даже в Сочи, то кто приедет на такие сборы кроме Сергеева, Ерохина, Мостового и Кержакова?
Вопросы не риторические, с нетерпением жду внятного ответа. С уважением из Марокко.
Траты ради трат...
Кто нибудь заметил как игроки условного Абаскаля претендующие в конце первого круга прошлогоднего сезона на золото...приехавши зимой из Дубая по-весне начали всех рвать и шатать ????
Думаю никто не увидел....
Экономней...логичней...и полезней...было бы проводить сборы там где живёшь и играешь....
Траты ради трат...
Кто нибудь заметил как игроки условного Абаскаля претендующие в конце первого круга прошлогоднего сезона на золото...приехавши зимой из Дубая по-весне начали всех рвать и шатать ????
Думаю никто не увидел....
Экономней...логичней...и полезней...было бы проводить сборы там где живёшь и играешь....