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Карпин: «Для меня сбор был полезным, для футболистов, надеюсь, тоже»

вчера, 11:16

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвёл итоги сбора национальной команды, который прошёл с 4 по 12 сентября.

В состав сборной были вызваны 49 игроков, которых разделили на две группы. Первая, в которую вошли футболисты не старше 23 лет, провела два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта в Суэце (1:1 и 1:2). Вторая вчера встречалась с Катаром (1:1).

Для меня сбор был полезным, для футболистов, надеюсь, тоже. Мы посмотрели на футболистов, как они выглядят на этом уровне. Работой на сборе удовлетворён.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:05
Для футболистов тоже. Они всё поняли и ринулись искать клубы за рубежом.
lotsman
lotsman
вчера в 13:56
Сборная России сыграла с Катаром вничью, начала бодро, а потом что-то сломалось, то ли игроки устали, то ли потеряли концентрацию. От этого матча остались двоякие чувства, с одной стороны, матч товарищеский, особо ничего не значит, а с другой, иных игр у нас сейчас нет, поэтому каждая встреча всё же имеет значение. В интервью Карпин ещё заявил, что на игру повлияла физика игроков. Их хватило на 20 минут, а потом они сникли. Интенсивность игры у наших очень слабая. И что в этом виноваты клубы, тренеры клубов. Интересно, но ведь он сам тренирует клуб. Значит он и виноват, что игроки пешком ходят по полю.
adekvat
adekvat
вчера в 13:35
Для меня сбор на курорте все включено прошел полезно, еще и бабки за это получил.
112910415
112910415
вчера в 13:25
где-то когда-то какая-нибудь польза как-то себя проявит !
ну, или нет
YVG
YVG
вчера в 13:08
Для бездари все денежные сборы полезны.
ЦСКА-06
ЦСКА-06
вчера в 13:02
Говорит как будто собрались на активный отдых. Корпоратив на неделю
Viollator
Viollator
вчера в 12:26
Денежные средствА освоены успешно ! Красава !
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 12:10
Конечно полезным,денежки то капают на счет
протон
протон
вчера в 12:06
Увидели реальный уровень сборной. Думаю Люксембург бы точно не проиграл нашим.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 11:39
Ну вот, нашелся хоть один человек, для кого этот сброд, ой, простите, сбор был полезен. Значит все не зря.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
вчера в 11:32
еще бы, сгонять на халяву в Катар, отдохнуть, разве не полезно.
shlomo
shlomo ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 11:17
Добра Вам!
Проверил оба ящика и даже отправил контрольное письмо. Все работает....
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