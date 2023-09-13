Карпин: «Для меня сбор был полезным, для футболистов, надеюсь, тоже»

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вчера, 11:16

Главный тренер сборной России подвёл итоги сбора национальной команды, который прошёл с 4 по 12 сентября.

В состав сборной были вызваны 49 игроков, которых разделили на две группы. Первая, в которую вошли футболисты не старше 23 лет, провела два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта в Суэце (1:1 и 1:2). Вторая вчера встречалась с Катаром (1:1).