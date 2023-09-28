«Урал» сыграет со сборной белорусских клубов

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вчера, 12:54

Во время октябрьской паузы на матчи сборных «Урал» сыграет в Белоруссии со сборной клубов белорусского чемпионата. Игра состоится 15 октября в Борисове на «Борисов Арене». За белорусскую команду сыграют лучшие футболисты страны, за исключением сборников.

В этот же день юношеская команда «Урала» сыграет со сверстниками из академии АБФФ в Минске.