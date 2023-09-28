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«Урал» сыграет со сборной белорусских клубов

вчера, 12:54

Во время октябрьской паузы на матчи сборных «Урал» сыграет в Белоруссии со сборной клубов белорусского чемпионата. Игра состоится 15 октября в Борисове на «Борисов Арене». За белорусскую команду сыграют лучшие футболисты страны, за исключением сборников.

В этот же день юношеская команда «Урала» сыграет со сверстниками из академии АБФФ в Минске.

В текущем сезоне РПЛ клуб из Екатеринбурга занимает 8-е место.

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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 13:54
Взаимовыгодный "спортивный туризм".
FenixSL
FenixSL
вчера в 12:59
За белорусскую команду сыграют лучшие футболисты страны, за исключением сборников.

и сыграют против не лучшего Урала
зачем это белорусам?
еще бы тульский Арсенал выбрали
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 12:58
Надо будет обязательно посмотреть этот матч!
Гость
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