«Урал» сыграет со сборной белорусских клубов

Во время октябрьской паузы на матчи сборных «Урал» сыграет в Белоруссии со сборной клубов белорусского чемпионата. Игра состоится 15 октября в Борисове на «Борисов Арене». За белорусскую команду сыграют лучшие футболисты страны, за исключением сборников.
В этот же день юношеская команда «Урала» сыграет со сверстниками из академии АБФФ в Минске.
В текущем сезоне РПЛ клуб из Екатеринбурга занимает 8-е место.
и сыграют против не лучшего Урала
зачем это белорусам?
еще бы тульский Арсенал выбрали
и сыграют против не лучшего Урала
зачем это белорусам?
еще бы тульский Арсенал выбрали