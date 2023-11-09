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Кокорин, скорее всего, пропустит матч против «Бетиса» в Лиге Европы

вчера, 15:04
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)4 : 1Логотип футбольный клуб Арис (Лимассол)АрисМатч завершен

Форвард кипрского «Ариса» Александр Кокорин вряд ли сыграет в сегодняшнем матче Лиги Европы против «Бетиса».

Футболист возобновил тренировки после незначительного повреждения ноги, но его выход на поле стадиона «Бенито Вильямарин» сегодня все равно маловероятен.

«Он набирает форму и выйдет только в крайнем случае. Возможно, Александр даже не попадет в заявку на матч — это зависит от состояния другого игрока», — уточнил источник.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 20:18
Жаль. Хотелось бы посмотреть на Александра в деле.
79yhxwy6thjg
79yhxwy6thjg
вчера в 18:44
Он бы там роли не сыграл, испанцы возьмут свои три очка
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:29
Лично мне плевать на его карьеру.
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 18:09
😂 ага, пришлось бы играть в пять защитников, два которые играли с Сашей персонально!
FenixSL
FenixSL ответ Real Betis Balompie (раскрыть)
вчера в 17:54
ты как болельщик Бетиса должен на коленях благодарить Александра за то что он захотел отдохнуть а не разносить соперника!
FenixSL
FenixSL ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 17:53
ахахахахахаха
ой как хорошо
FenixSL
FenixSL
вчера в 17:53
правильно
там надо напрягаться
лучше отдохнуть
shur
shur
вчера в 17:36
...какой на --- форвард?....и для кого это жоп-лизание...?!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:17
Я уж заранее голосовать собрался за Лучшего игрока недели в ЛЕ.А тут вон оно как...
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 16:12
Это не поможет избежать Арис от разгромного поражения!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 15:57
Форму набрал, но все равно не выйдет. "Форма" не та
Futurista
Futurista ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 15:54
d3nsgvc3fq3g
d3nsgvc3fq3g
вчера в 15:38, ред.
Возможно, Александр даже не попадет в заявку на матч — это зависит от состояния другого игрока

Ну в смысле найдёт ли Кокохин собутыльник в себе силы и дальше продолжать алкомарафон. Если найдёт, то 3 им какой-то там Бетис!
lotsman
lotsman
вчера в 15:22
Пусть восстанавливается. Здоровье дороже.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:08
"Он набирает форму и выйдет только в крайнем случае. Возможно, Александр даже не попадет в заявку на матч")))
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