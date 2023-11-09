Кокорин, скорее всего, пропустит матч против «Бетиса» в Лиге Европы

Форвард кипрского «Ариса» Александр Кокорин вряд ли сыграет в сегодняшнем матче Лиги Европы против «Бетиса».
Футболист возобновил тренировки после незначительного повреждения ноги, но его выход на поле стадиона «Бенито Вильямарин» сегодня все равно маловероятен.
«Он набирает форму и выйдет только в крайнем случае. Возможно, Александр даже не попадет в заявку на матч — это зависит от состояния другого игрока», — уточнил источник.
ой как хорошо
ой как хорошо
там надо напрягаться
лучше отдохнуть
там надо напрягаться
лучше отдохнуть
Ну в смысле найдёт ли Кокохин собутыльник в себе силы и дальше продолжать алкомарафон. Если найдёт, то 3 им какой-то там Бетис!
Ну в смысле найдёт ли Кокохин собутыльник в себе силы и дальше продолжать алкомарафон. Если найдёт, то 3 им какой-то там Бетис!