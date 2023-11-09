Кокорин, скорее всего, пропустит матч против «Бетиса» в Лиге Европы

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вчера, 15:04

Форвард кипрского «Ариса» вряд ли сыграет в сегодняшнем матче Лиги Европы против «Бетиса».

Футболист возобновил тренировки после незначительного повреждения ноги, но его выход на поле стадиона «Бенито Вильямарин» сегодня все равно маловероятен.

«Он набирает форму и выйдет только в крайнем случае. Возможно, Александр даже не попадет в заявку на матч — это зависит от состояния другого игрока», — уточнил источник.