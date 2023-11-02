Головин – лучший футболист в «Монако». Но обойти ПСЖ мешает игра защитников

Александра наградили второй месяц подряд.
Головин стал явным лидером «Монако»
В сентябре и октябре фанаты «Монако» называют лучшим футболистом команды российского хавбека. Работает не только ностальгия, ведь Александр давно в клубе и является наставником для молодых ребят, что те сами подтверждают. Головин хорош в новом сезоне. За всё время в «Монако» хавбек забил восемь голов ударами из-за пределов штрафной площади. С начала прошлого сезона у него шесть таких голов в чемпионате Франции, лучший результат в топ-5.
Головин прибавил в непростом компоненте. Хюттер отдает приказы, Александр их исполняет. Но у полузащитника есть право от тренера Адольфа принимать рискованные решения, которые могут принести успех с меньшей вероятностью, чем стандартные ходы. Зато подобные фокусы, вроде успешных дальних ударов, делают Александра непредсказуемым для соперников. В «Монако» этого сезона Головин занимается творчеством, чему способствует схема. Монегаски играли в три центральных защитника.
Независимо от дальнейшей расстановки, у Александра высокая позиция. Атакующий полузащитник, который забил 4 гола и сделал 1 ассист. Россиянин спас «Монако» против «Меца», его дубль позволил выиграть 2:1. Против «Лорьяна» у Александра гол и ассист, набрали один пункт в день результативной ничьей 2:2. Лишь гол в ворота «Ланса» не был решающим. Но без четырех пунктов, которые принес Головин, вместо третьего места могли получить шестую позицию, где сейчас «Брест». Александр помог «Монако» не отпустить ПСЖ. Мбаппе опережает клуб из княжества на один пункт. Также близко «Ницца», лидер Лиги 1 набрал лишь на два очка больше.
Александра могли отправить на лавку
Подписание американского форварда Балогуна, воспитанника «Арсенала», могло ударить по позициям Головина. В команде есть Минамино – бывший нападающий «Ливерпуля», так что одна позиция для инсайда занята. Казалось, что Хюттер подписывает Балогуна, чтобы оставить Головина на скамейке. Возможно, так и было, ведь Александра разок использовали в центре поля, где чаще играл в ЦСКА, подыскивали запасной аэродром
Но оказалось, что можно уместить двух нападающих и двух атакующих игроков, Минамино и Головина. Александру помогает опыт, ведь вокруг много футболистов не старше 23 лет. В основе «Монако» только один человек прожил тридцать лет – форвард Бен-Йеддер. Его позиции может пошатнуть только суд, если докажут, что Виссам с братом изнасиловал женщину на отдыхе, дело идёт с августа. Балогуна подписали за 30 миллионов, держа в уме проблемы ветерана.
Головин со скандалами во Франции не связан, выделяется только крашеными белыми волосами. А еще умными действиями. Наличие на поле опытных игроков в атаке помогает тренеру Хюттеру набирать очки. Вот только у наивной ставки «Монако» на острый футбол есть минус. Даже когда смотрятся на хуже, чем соперник – владеют мячом, создают моменты и в целом заслуживают приличную оценку, соперник может использовать главную слабость команды Головина, а именно оборону. «Лилль» выиграл у «Монако» 2:0 в матче, который не назвать бенефисом «догов». Но они свои моменты реализовали, в отличие от соперника.
Головину пора чаще вступать в борьбу
Раз лидер и попадал даже в сборную недели в топ-5, то надо добавлять во всём. Александр увлекся ролью в атаке, он один из худших в команде по перехватам. А раньше не раз удачно вступал в борьбу. Наверное, так удается сохранять силы на рывки с мячом, но один в один Головин тоже играет хуже, чем может. А потенциальные покупатели обращают внимание на все фазы игры. Луис Энрике из Парижа видит, что «Монако» может стать основным конкурентом для Мбаппе на пути к очередному чемпионскому титулу.
Пока в Мадриде сами футболисты верят, что Килиан к ним перейдет следующим летом, а вот Перес сомневается. Катарцы готовы завалить Мбаппе деньгами, а это значит, что у «Монако» останется сильный конкурент. Монегаски плохо обороняются, в семи из десяти матчей пропускали. Нет опытного ведущего защитника, в обороне молодые футболисты. Также у «Монако» больше нет голкипера класса хорвата Субашича. Призер чемпионата мира давно ушел на пенсию.
Хюттер доверяет швейцарцу Филиппу Кену, но 25-летний голкипер отражает всего 69 % ударов. Для сравнения, Доннарумма в ПСЖ отбивает 80 % выстрелов, а голкипер «Ниццы», которая лидирует в таблице и пропустила всего четырежды, спасает в 82.6 % случаев. «Монако» пропустил 14 мячей, а не четыре. Защита тянет вниз, хотя в этом сезоне Лиги 1 нет безгрешных команд, поэтому все по очереди будут на вершине до следующей глупой потери очков с середняками.
Головин слишком хорош для невзрачного сейчас чемпионата Франции. В 27 лет логично мечтать о приглашении в большой клуб. Для этого нужно провести сказочный сезон, ведь за счет Евро-2024, как планируют другие футболисты, россиянин себе хорошую рекламу не сделает. Важно пройти сезон без травм, ведь мешали Александру развиваться. В том числе, стать лидером сборной России, в которой почти не играл за последние годы. То логистика мешала прилететь, то мелкие повреждения.
А за «Монако» выходит постоянно, что здорово. Головин хорош, хотя хочется увидеть больше его ассистов. В то же время ото всей команды пора ожидать успешную игру в позиционной защите, пока у «Монако» есть только высокий прессинг. А вот действия обороны иногда вгоняют в депрессию. Статистически у «Монако» мизерные шансы стать чемпионами Франции, но надо верить в успех. От Головина прямо зависят результаты клуба, который хочет вернуться в ЛЧ, где не играли четыре года.