Головин – лучший футболист в «Монако». Но обойти ПСЖ мешает игра защитников

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вчера, 16:32

Александра наградили второй месяц подряд.

Головин стал явным лидером «Монако»

В сентябре и октябре фанаты «Монако» называют лучшим футболистом команды российского хавбека. Работает не только ностальгия, ведь Александр давно в клубе и является наставником для молодых ребят, что те сами подтверждают. Головин хорош в новом сезоне. За всё время в «Монако» хавбек забил восемь голов ударами из-за пределов штрафной площади. С начала прошлого сезона у него шесть таких голов в чемпионате Франции, лучший результат в топ-5.

Головин прибавил в непростом компоненте. Хюттер отдает приказы, Александр их исполняет. Но у полузащитника есть право от тренера Адольфа принимать рискованные решения, которые могут принести успех с меньшей вероятностью, чем стандартные ходы. Зато подобные фокусы, вроде успешных дальних ударов, делают Александра непредсказуемым для соперников. В «Монако» этого сезона Головин занимается творчеством, чему способствует схема. Монегаски играли в три центральных защитника.

Независимо от дальнейшей расстановки, у Александра высокая позиция. Атакующий полузащитник, который забил 4 гола и сделал 1 ассист. Россиянин спас «Монако» против «Меца», его дубль позволил выиграть 2:1. Против «Лорьяна» у Александра гол и ассист, набрали один пункт в день результативной ничьей 2:2. Лишь гол в ворота «Ланса» не был решающим. Но без четырех пунктов, которые принес Головин, вместо третьего места могли получить шестую позицию, где сейчас «Брест». Александр помог «Монако» не отпустить ПСЖ . Мбаппе опережает клуб из княжества на один пункт. Также близко «Ницца», лидер Лиги 1 набрал лишь на два очка больше.

Александра могли отправить на лавку

Подписание американского форварда Балогуна, воспитанника «Арсенала», могло ударить по позициям Головина. В команде есть Минамино – бывший нападающий «Ливерпуля», так что одна позиция для инсайда занята. Казалось, что Хюттер подписывает Балогуна, чтобы оставить Головина на скамейке. Возможно, так и было, ведь Александра разок использовали в центре поля, где чаще играл в ЦСКА , подыскивали запасной аэродром

Но оказалось, что можно уместить двух нападающих и двух атакующих игроков, Минамино и Головина. Александру помогает опыт, ведь вокруг много футболистов не старше 23 лет. В основе «Монако» только один человек прожил тридцать лет – форвард Бен-Йеддер. Его позиции может пошатнуть только суд, если докажут, что Виссам с братом изнасиловал женщину на отдыхе, дело идёт с августа. Балогуна подписали за 30 миллионов, держа в уме проблемы ветерана.

Головин со скандалами во Франции не связан, выделяется только крашеными белыми волосами. А еще умными действиями. Наличие на поле опытных игроков в атаке помогает тренеру Хюттеру набирать очки. Вот только у наивной ставки «Монако» на острый футбол есть минус. Даже когда смотрятся на хуже, чем соперник – владеют мячом, создают моменты и в целом заслуживают приличную оценку, соперник может использовать главную слабость команды Головина, а именно оборону. «Лилль» выиграл у «Монако» 2:0 в матче, который не назвать бенефисом «догов». Но они свои моменты реализовали, в отличие от соперника.

Головину пора чаще вступать в борьбу

Раз лидер и попадал даже в сборную недели в топ-5, то надо добавлять во всём. Александр увлекся ролью в атаке, он один из худших в команде по перехватам. А раньше не раз удачно вступал в борьбу. Наверное, так удается сохранять силы на рывки с мячом, но один в один Головин тоже играет хуже, чем может. А потенциальные покупатели обращают внимание на все фазы игры. Луис Энрике из Парижа видит, что «Монако» может стать основным конкурентом для Мбаппе на пути к очередному чемпионскому титулу.

Пока в Мадриде сами футболисты верят, что Килиан к ним перейдет следующим летом, а вот Перес сомневается. Катарцы готовы завалить Мбаппе деньгами, а это значит, что у «Монако» останется сильный конкурент. Монегаски плохо обороняются, в семи из десяти матчей пропускали. Нет опытного ведущего защитника, в обороне молодые футболисты. Также у «Монако» больше нет голкипера класса хорвата Субашича. Призер чемпионата мира давно ушел на пенсию.

Хюттер доверяет швейцарцу Филиппу Кену, но 25-летний голкипер отражает всего 69 % ударов. Для сравнения, Доннарумма в ПСЖ отбивает 80 % выстрелов, а голкипер «Ниццы», которая лидирует в таблице и пропустила всего четырежды, спасает в 82.6 % случаев. «Монако» пропустил 14 мячей, а не четыре. Защита тянет вниз, хотя в этом сезоне Лиги 1 нет безгрешных команд, поэтому все по очереди будут на вершине до следующей глупой потери очков с середняками.

Головин слишком хорош для невзрачного сейчас чемпионата Франции. В 27 лет логично мечтать о приглашении в большой клуб. Для этого нужно провести сказочный сезон, ведь за счет Евро-2024, как планируют другие футболисты, россиянин себе хорошую рекламу не сделает. Важно пройти сезон без травм, ведь мешали Александру развиваться. В том числе, стать лидером сборной России, в которой почти не играл за последние годы. То логистика мешала прилететь, то мелкие повреждения.