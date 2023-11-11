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ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Мэддисон, возможно, выбыл из-за травмы до Нового года

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DXTK
DXTK
вчера в 18:40
С Отсутствием Меддисона, Тоттенхэм Постекоглу развалится как карточный домик.
протон
протон
вчера в 12:52
Все случилось как я и говорил, и как было в предыдущие 2 сезона. Топ старт, травма, тяжёлое возвращение и набор формы после боксинг дэя, в апреле опять травма
Жаль, что с Мэддисоном такое происходит. Может нужно пропустить пол года и залечить всю хронику? Матипу, например, помогло
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:29
Беда не приходит одна. Это большая потеря для ТТХ
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:04
Возможно, если, может быть... .
Вообщем не о чём. Время покажет.
Гость
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