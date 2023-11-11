Мэддисон, возможно, выбыл из-за травмы до Нового года

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу рассказал о травме полузащитника Джеймса Мэддисона.
Он получил серьёзную травму лодыжки прошлой ночью, его отправили на сканирование. Он будет отсутствовать какое-то время, возможно, до Нового года.
Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу рассказал о травме полузащитника Джеймса Мэддисона.
Он получил серьёзную травму лодыжки прошлой ночью, его отправили на сканирование. Он будет отсутствовать какое-то время, возможно, до Нового года.
Жаль, что с Мэддисоном такое происходит. Может нужно пропустить пол года и залечить всю хронику? Матипу, например, помогло
Жаль, что с Мэддисоном такое происходит. Может нужно пропустить пол года и залечить всю хронику? Матипу, например, помогло
Вообщем не о чём. Время покажет.
Вообщем не о чём. Время покажет.