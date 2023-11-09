Лунёв получил травму и не смог доиграть матч Лиги Европы с «Байером»

1699558913

вчера, 22:41

Вратарь «Карабаха» получил травму в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Байером».

Эпизод произошёл на 84‑й минуте. Российский голкипер испытывал болевые ощущения в правой ноге, вместо него на поле вышел Лука Гугешашвили.