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Лунёв получил травму и не смог доиграть матч Лиги Европы с «Байером»

вчера, 22:41
КарабахЛоготип футбольный клуб Карабах (Агдам)0 : 1Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

Вратарь «Карабаха» Андрей Лунёв получил травму в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Байером».

Эпизод произошёл на 84‑й минуте. Российский голкипер испытывал болевые ощущения в правой ноге, вместо него на поле вышел Лука Гугешашвили.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 12:44
Это - серьёзная потеря для Карабаха.
Скорейшего выздоровления и возвращения в строй Лунёву.
Mixail Dunayev
Mixail Dunayev
сегодня в 08:15
Какие же вы ехидные люди.Лунев реально получил сильный ушиб ноги в жесточайшем столкновении с форвардом Байера. Вы бы хоть эпизод столкновения посмотрели прежде чем писать подобное. Здоровья Андрею!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 02:44
Только в Карабах и такая напасть. Думаю, это серьезно в отличие от некоторых, которые накануне игры сборной приезжают в сборную и сбегают потом, становясь игроками недели в чемпионате). Хитроделаные.
Здоровья вратарю!
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:46
Участие в ноябрьских игррх Сборной под угрозой.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:18
К этому моменту он уже пропустил. В сборной теперь делать нечего. Погорячился Валера , вызвав его.
e3d7enn74ja4
e3d7enn74ja4
вчера в 22:48
Здоровья Андрею, ждём возвращения!
Гость
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