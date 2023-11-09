Лунёв получил травму и не смог доиграть матч Лиги Европы с «Байером»

Вратарь «Карабаха» Андрей Лунёв получил травму в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Байером».
Эпизод произошёл на 84‑й минуте. Российский голкипер испытывал болевые ощущения в правой ноге, вместо него на поле вышел Лука Гугешашвили.
Вратарь «Карабаха» Андрей Лунёв получил травму в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Байером».
Эпизод произошёл на 84‑й минуте. Российский голкипер испытывал болевые ощущения в правой ноге, вместо него на поле вышел Лука Гугешашвили.
Скорейшего выздоровления и возвращения в строй Лунёву.
Скорейшего выздоровления и возвращения в строй Лунёву.
Здоровья вратарю!
Здоровья вратарю!