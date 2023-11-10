«Реал» объявил характер травмы Кепы

Пресс-служба «Реала» объявила характер травмы вратаря Кепы Аррисабалаги, которую он получил перед матчем Лиги чемпионов против «Браги».
После обследования, проведенного медицинской службой «Реала», у Кепы диагностировали травму длинной приводящей мышцы правого бедра.
Напомним, что Кепа выступает за «Реал» на правах аренды из «Челси».
Сейв от Кепы - это когда он летящий в него мяч отбивает) Чтобы он в девятку прыгнул, это уже из раздела фантастики о Кепе.
Сейв от Кепы - это когда он летящий в него мяч отбивает) Чтобы он в девятку прыгнул, это уже из раздела фантастики о Кепе.