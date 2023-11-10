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«Реал» объявил характер травмы Кепы

вчера, 16:31

Пресс-служба «Реала» объявила характер травмы вратаря Кепы Аррисабалаги, которую он получил перед матчем Лиги чемпионов против «Браги».

После обследования, проведенного медицинской службой «Реала», у Кепы диагностировали травму длинной приводящей мышцы правого бедра.

Напомним, что Кепа выступает за «Реал» на правах аренды из «Челси».

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:24, ред.
Травма Кепы - это вообще не проблема, пока есть Лунин, главное, чтобы нашёлся ещё один воротчик для состава и Лунин не травмировался, ибо лучше Кепы стоят две трети вратарей, я думаю)

Сейв от Кепы - это когда он летящий в него мяч отбивает) Чтобы он в девятку прыгнул, это уже из раздела фантастики о Кепе.
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:48
Вообще не везет реалу в воротничками... кто то наверное их сглазил.
Гость
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