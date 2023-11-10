«Реал» объявил характер травмы Кепы

1699623062

вчера, 16:31

Пресс-служба «Реала» объявила характер травмы вратаря , которую он получил перед матчем Лиги чемпионов против «Браги».

После обследования, проведенного медицинской службой «Реала», у Кепы диагностировали травму длинной приводящей мышцы правого бедра.

Напомним, что Кепа выступает за «Реал» на правах аренды из «Челси».