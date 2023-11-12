Арбитр Оливер получил мячом по голове после матча «Арсенал» — «Бернли»

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вчера, 14:09

Английский рефери получил мячом по голове после завершения матча АПЛ «Арсенал» — «Бернли» (3:1).

Судья дал финальный свисток и отправился в центр поля, чтобы обменяться рукопожатиями с футболистами, как вдруг прямо в голову ему угодил падающий сверху почти вертикально мяч. Как оказалось, снаряд был выбит высоко в воздух игроком «Бернли» и приземлился точно в арбитра.

Болельщики на трибунах с юмором отреагировали на эпизод, встретив его веселым гулом.