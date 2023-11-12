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Арбитр Оливер получил мячом по голове после матча «Арсенал» — «Бернли»

вчера, 14:09
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)3 : 1Логотип футбольный клуб БернлиБернлиМатч завершен

Английский рефери Майкл Оливер получил мячом по голове после завершения матча АПЛ «Арсенал» — «Бернли» (3:1).

Судья дал финальный свисток и отправился в центр поля, чтобы обменяться рукопожатиями с футболистами, как вдруг прямо в голову ему угодил падающий сверху почти вертикально мяч. Как оказалось, снаряд был выбит высоко в воздух игроком «Бернли» Луисом Бейером и приземлился точно в арбитра.

Болельщики на трибунах с юмором отреагировали на эпизод, встретив его веселым гулом.

Арбитр Оливер получил мячом по голове после матча «Арсенал» — «Бернли»

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 19:20
"Наконец-то началось" - подумали многие, в том числе, канониры уж точно, долгое время страдающие от его беспредела.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 18:42
Все таки надо дать ему коленом.))
FenixSL
FenixSL
вчера в 17:37
ну на него и можно
но только мячом!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 14:36
Иногда такие решения принимает, что думаешь, что не первый раз ему уже прилетело
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 14:11
Весьма неприятно когда такое случается, ничего смешного в этом не вижу.
Гость
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