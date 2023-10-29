Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЮмор, иногда за 300Испания. Примера 2023/2024

Беллингем потроллил «Барселону» после победы в Эль Класико

вчера, 10:16
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Реал» обыграл «Барселону» в матче в 11-го тура Ла Лиги.

Полузащитник мадридского клуба Джуд Беллингем, который отметился дублем, в своих соцсетях пошутил над каталонским клубом. Англичанин выложил картинку, на которой он, Федерико Вальверде, Эдуардо Камавинга и Орельен Тчуамени изображены в качестве участников группы The Beatles с обложки альбома Abbey Road.

Дело в том, что «Барселона» вышла на игру с «Реалом» вышла в специальных футболках с логотипом музыкальной группы The Rolling Stones.

The Beatles и The Rolling Stones были сверхпопулярными в 60-70-х годах прошлого века, при этом считалось, что The Rolling Stones находится в тени The Beatles, из-за чего между фанатами коллективов существовало соперничество.

Беллингем потроллил «Барселону» после победы в Эль Класико

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Кот посещает тренировки «Оренбурга»
20 октября
ЦСКА подшутил над информацией о конфликте Абаскаля и Соболева
18 октября
В Англии тренер подставил подножку игроку команды оппонентов
15 октября Фото
Фанаты шутят, что «Манчестер Юнайтед» превращается в «Лестер»
08 октября
Жиру: «Помещу футболку Меньяна в рамку»
08 октября
Милан Гайич рассказал, что выучил матерные слова на русском языке
03 октября
Сортировать
Все комментарии
Futurista
Futurista ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:34
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:10, ред.
Этпонятно. ) Но я тебе не про их жанровые особенности толкую.
Речь о том, кто из них Первый с точки зрения музыкального прогресса и искусства в целом. И это гораздо важнее, нежели баталии насчёт их разноплановой музыкальной стилистики, равно как и срока их пребывания на сцене.
Futurista
Futurista ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:24, ред.
Роллинги появились всего на 2 года позже Битлов...остальные вопросы из разряда "На вкус и цвет")...спорить нет смысла)...поскольку эти группы действительно очень разные. Конечно, на первый взгляд они обе рок-н-ролльные группы из Англии, возникшие в начале 60-х годов, но на этом сходство практически заканчивается. Тем не менее, сравнения и дебаты продолжаются 🤝...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:13, ред.
Дружище, ты не прав.
Битлз - это пионеры современной Рок музыки, которые знамениты ПРЕЖДЕ всего тем, что разделили партитуру классической гитары на бас, ритм и соло..., представив сиё детище на сцене и, по сути, определив классический состав участников любой рок-команды на десятилетия (!!) вперёд. Они - икона рок-н-рола.
Роллинги, при всём к ним уважении, лишь последователи этого, как и другие, коих к настоящему моменту в рок истории набралось под пол ляма.
Naherger
Naherger ответ Dima salev (раскрыть)
вчера в 16:52
Он ещё в Боруссии был топом. Сейчас он лучший в мире на своей позиции
ABir
ABir
вчера в 16:45
Когда побеждаешь, то и шутить охота
shur
shur ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 16:22
...да нет старичок мы не смеёмся. мы радуемся, это разные вещи...!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ imajor007 (раскрыть)
вчера в 15:51, ред.
Согласен с Вами на 100%....
Умение хорошо играть - пригодится на недолгий, карьерный отрезок жизни...
Быть остроумным - это на всю жизнь....
Респект !!!!
Vadik
Vadik
вчера в 15:21
Очень тонкий английский юмор)))
Dima salev
Dima salev
вчера в 15:19
Не рано ли ему полизат языком. Он ещё не топ футболист и не звезда!
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 15:16, ред.
у сливочных есть пять побед подряд в Кубке Чемпионов, три подряд в новом формате Лиги Чемпионов. Барсе догнать Реал еще лет 10 надо по победам в Примере, по победам в ЛЧ вообще не обсуждается... можете выделываться дальше (треблы-х***блы)))), просто подержал в курсе))))
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 15:03
Было бы справедливо если бы Джуд замазал всех остальных. Ну или Модрича потребовали бы
DXTK
DXTK
вчера в 14:49
Хорошо смеется тот кто будет смеятся и шутить последним. После этого Барселоне нужно собраться и выиграть очередной требл, то чего до сих пор нету у сливочных............

По факту в этом матче Реал осткочил на победу, повезло английскому выскочки забить дважды..........Просто нынешняя Барсе не в состоянии больше одного гола забить, раньше Реал получал минуму три мяча за игру.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 14:12
Ну, я говорю про золотые годы, а так и Scorpions год за годом выдают альбомы, но это просто по факту как компиляции из предыдущих по звуку, так и со всеми другими.
eleven LC
eleven LC
вчера в 13:45
Ну подколоть Барселону это как говорится "святое дело"
Мне кажется она для этого и нужна
Futurista
Futurista ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 13:28
"Были" это про The Beatles которые закончились как группа в далеком 1970)...The Rolling Stones были и есть по сегодняшний день...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:00
И охота тратить на это время.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 12:56, ред.
"Барселона" как раз раскручивала The Rolling Stones в этот день, благодаря контракту со Spotify, а Джуд привёл известный постер другой великой группы, The Beatles, которая соперничала по популярности в первую очередь с Битлами, они были две самые популярные и влиятельные группы в своё время в мире де-факто, хотя по музыке они несколько отличались, так что в чём-то ты угадал. Порой даже члены обоих групп нелестно отзывались о сопернике, хотя сложно притянуть, что они делали это систематически и что прямо ненавидели друг друга)
imajor007
imajor007
вчера в 12:45
Реально круто, когда футболист проявляет креатив, но при этом не переступает никакие грани. Да и вообще интеллектуальный юмор радует!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 12:22
А что это значит? Эти группы соперники? В музыке не шарю.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 12:22
Английский юмор. Очень-очень тоненько, балансируя, как на канате, на грани того, что не поймут или воспримут негативно. Ну, и себя не забыл вставить, чтобы уж не в одни ворота. Карпин со своим костюмом коня сейчас должен сидеть с конспектом и записывать
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 12:03
Это вполне здоровый взрослый троллинг
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 11:58, ред.
А также Беллингем уточнил - что же он сказал Гави во время матча 😄:

shur
shur
вчера в 11:57
shur
shur
вчера в 11:46, ред.
...тонко сделано, классный ответ Роллингам от Abbey Road и The Beatles...!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:33
От души, просто, замечательный юмор, в точку
KTS_16
KTS_16
вчера в 11:24
👍
ahvsbh2upr88
ahvsbh2upr88
вчера в 10:59
Джуд имеет полное право,он герой последнего Эль Классико
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:44, ред.
Задорный, весёлый молодой человек. "Подколол" - остроумно и безобидно, но что самое интересное "подстраховался", посмотрите - по переходу шагают люди разных рас. Так, что поборникам разный там "ценностей" не к чему придраться...)))
Квара
Квара ответ Barcelona (раскрыть)
вчера в 10:38
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     