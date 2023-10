Беллингем потроллил «Барселону» после победы в Эль Класико

1698563806

«Реал» обыграл «Барселону» в матче в 11-го тура Ла Лиги.

Полузащитник мадридского клуба , который отметился дублем, в своих соцсетях пошутил над каталонским клубом. Англичанин выложил картинку, на которой он, , и изображены в качестве участников группы The Beatles с обложки альбома Abbey Road.

Дело в том, что «Барселона» вышла на игру с «Реалом» вышла в специальных футболках с логотипом музыкальной группы The Rolling Stones.

The Beatles и The Rolling Stones были сверхпопулярными в 60-70-х годах прошлого века, при этом считалось, что The Rolling Stones находится в тени The Beatles, из-за чего между фанатами коллективов существовало соперничество.