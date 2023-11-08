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ГлавнаяНовостиЮмор, иногда за 300Англия. Премьер-Лига 2023/2024

Кукурелья подшутил над «Тоттенхэмом»

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la-respect0
la-respect0
вчера в 16:21
Тоттенхэм сам подарил три очка.Да и местами в 9-м они выглядели куда интереснее, а пропустили два одинаковых гола , где пытались создать искусственный оффсайд )).Тут у Эмери надо учиться 😏
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 15:29
В таблицу лучше глянь, а не кукарекай.. Хе..
112910415
112910415
вчера в 14:37
не особо уместная шутка
KiT23
KiT23
вчера в 13:55
И кто теперь настоящий петух?
Romeo 777
Romeo 777 ответ Zak11 (раскрыть)
вчера в 13:52
Ну…это ведь не проблемы Челси, что игроки Тоттенхэма удалялись, верно?

Я конечно не сторонник таких высказываний в футболе…аля синий, красный, белый и т.д.

А так, у Кукурельи свои счета видимо с тем же удаленным Ромеро.
В прошлом сезоне, Шпоры спасли очко в самом конце матча, когда судья не увидел грубое нарушение правил, Ромеро тупо схватил за волосы и повалил на газон Кукурелью, и в этом моменте сравняли счет, ВАР даже не увидел этого, лишь после матча уже признали судейскую ошибку.
Zak11
Zak11
вчера в 12:37
Полматча играть 9 на 11 и ещё при этом что то говорить)
Мaлик
Мaлик
вчера в 11:46
Лучше пошутил бы когда Челси проигрывал....
adekvat
adekvat
вчера в 11:35
Шутник однако, ХАНАНА КУКАРЕЛА ШАЛАЛА-ЛА.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:57
Смешно это слышать от игрока, которые девятерых обыграли с трудом и сейчас находятся на 10-м месте))
7eemuz3upxxx
7eemuz3upxxx
вчера в 10:25
    Гость
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