Кукурелья подшутил над «Тоттенхэмом»

Защитник «Челси» Марк Кукурелья после победы своей команды над «Тоттенхэмом» в АПЛ (4:1) подшутил над «шпорами». На своей странице в соцсетях игрок написал:
Лондон синий, но вы уже это знаете.
«Челси» идет на 10-м месте в АПЛ.
Защитник «Челси» Марк Кукурелья после победы своей команды над «Тоттенхэмом» в АПЛ (4:1) подшутил над «шпорами». На своей странице в соцсетях игрок написал:
Лондон синий, но вы уже это знаете.
«Челси» идет на 10-м месте в АПЛ.
Я конечно не сторонник таких высказываний в футболе…аля синий, красный, белый и т.д.
А так, у Кукурельи свои счета видимо с тем же удаленным Ромеро.
В прошлом сезоне, Шпоры спасли очко в самом конце матча, когда судья не увидел грубое нарушение правил, Ромеро тупо схватил за волосы и повалил на газон Кукурелью, и в этом моменте сравняли счет, ВАР даже не увидел этого, лишь после матча уже признали судейскую ошибку.
Я конечно не сторонник таких высказываний в футболе…аля синий, красный, белый и т.д.
А так, у Кукурельи свои счета видимо с тем же удаленным Ромеро.
В прошлом сезоне, Шпоры спасли очко в самом конце матча, когда судья не увидел грубое нарушение правил, Ромеро тупо схватил за волосы и повалил на газон Кукурелью, и в этом моменте сравняли счет, ВАР даже не увидел этого, лишь после матча уже признали судейскую ошибку.