Кот посещает тренировки «Оренбурга»

Спортивный директор «Оренбурга» рассказал о коте, который на протяжении месяца посещает тренировки команды.

Месяц назад стал появляться у нас. Приходит каждый день в одно время — в районе 11:00, когда команда выходит на тренировку. А сегодня задержался, мы даже волноваться стали, не случилось ли что. До сих пор не можем понять, домашний кот или нет. В районе стадиона большое количество частных домов, возможно, чей‑то кот приходит к нам позавтракать, тем более тут его кормят с удовольствием (смеется).

Возможно, ему просто нравится футбол «Оренбурга», вот он и ходит. Кстати, видел его пару раз на матчах РПЛ . Игроки и персонал позитивно относятся к коту, когда проходят мимо, обязательно гладят, берут на руки. Это добавляет команде настроения.

Если поймем, что уличный, возможно, заберу к себе домой. Кот хороший, жалко будет, если пропадет в холода.