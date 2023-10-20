Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Кот посещает тренировки «Оренбурга»

вчера, 21:57

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о коте, который на протяжении месяца посещает тренировки команды.

Месяц назад стал появляться у нас. Приходит каждый день в одно время — в районе 11:00, когда команда выходит на тренировку. А сегодня задержался, мы даже волноваться стали, не случилось ли что. До сих пор не можем понять, домашний кот или нет. В районе стадиона большое количество частных домов, возможно, чей‑то кот приходит к нам позавтракать, тем более тут его кормят с удовольствием (смеется).

Возможно, ему просто нравится футбол «Оренбурга», вот он и ходит. Кстати, видел его пару раз на матчах РПЛ. Игроки и персонал позитивно относятся к коту, когда проходят мимо, обязательно гладят, берут на руки. Это добавляет команде настроения.

Если поймем, что уличный, возможно, заберу к себе домой. Кот хороший, жалко будет, если пропадет в холода.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Клубы из Беларуси могут войти в состав лиг из России
Сегодня, 12:16
Матыцин оценил вероятность проведения матчей с ЮАР, КНДР и Китаем
Сегодня, 10:35
Сборная России может сыграть с командой Гвинеи
Сегодня, 09:59
Дюков: «Есть проблемы с подготовкой спортивного резерва»
Сегодня, 08:58
Губернатор Приморского края ответил на вопрос о развитии местного футбола
Сегодня, 08:33
Моуриньо: «Три победы подряд – это не рай, будет и поражение»
Сегодня, 08:13
Сортировать
Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 11:32
Мы в ответе за тех,...кто нас приручил.Пару раз покорми и приласкай ,так его биологические часы безупречно сработают.
Нас так морская чайка в Польше в санатории утром будила,в одно и то же время. Раз проспал,не покормил,так она с лоджии в стекло постучала.
ABir
ABir
сегодня в 09:17
Счастья коту и достойных хозяев
протон
протон
сегодня в 00:30, ред.
Лучше бы приютили, уже холода. Это ведь необычный кот. Такой один у меня дома уличный
stanichnik
stanichnik ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:16
Слава Богу!))
Futurista
Futurista ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 23:53
Здорово дневали!)...возможно👍...
stanichnik
stanichnik ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:43
Доброго Здоровья Futurista!
Скорее всего из английского Сандерленда)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:54
Говорят у кота девять жизней - в какой то из них, этот кот был точно футболистом....)
Futurista
Futurista
вчера в 22:47
Кот явно чей то агент или скаут)...
nubom
nubom
вчера в 22:28
Хозяин к одиннадцати в магазин, а кот - на стадион...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 