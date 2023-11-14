Зимой ЦСКА попытается подписать полузащитника «Зенита»

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вчера, 12:29

В зимнее трансферное окно ЦСКА попытается договориться с «Зенитом» о переходе полузащитника . Сам игрок заинтересован в данном трансфере, так как уже работал с главным тренером «армейцев» Владимиром Федотовым и недоволен игровым временем в составе «сине-бело-голубых».

Напомним, летом клубы не смогли договориться.

Сутормин выступает за «Зенит» с июля 2019 года. Его контракт истекает летом 2025 года. В текущем сезоне на счету 29-летнего россиянина 11 матчей (422 минуты игрового времени), голевая передача и 2 жёлтых карточки.