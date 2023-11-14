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Зимой ЦСКА попытается подписать полузащитника «Зенита»

вчера, 12:29

В зимнее трансферное окно ЦСКА попытается договориться с «Зенитом» о переходе полузащитника Алексея Сутормина. Сам игрок заинтересован в данном трансфере, так как уже работал с главным тренером «армейцев» Владимиром Федотовым и недоволен игровым временем в составе «сине-бело-голубых».

Напомним, летом клубы не смогли договориться.

Сутормин выступает за «Зенит» с июля 2019 года. Его контракт истекает летом 2025 года. В текущем сезоне на счету 29-летнего россиянина 11 матчей (422 минуты игрового времени), голевая передача и 2 жёлтых карточки.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 20:26
Но вряд ли против ослабления.
Сп62
Сп62
вчера в 17:50, ред.
Набабкин играет, Зе играет, а почему Сутормин не заиграет?
isamsn
isamsn
вчера в 17:36
Усилнием это назвать трудно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:43
Garrincha58Garrincha58 162 / 298сегодня в 13:09, ред.
"....Бухаров, Набиуллин, Новосельцев, Цаллагов, Рязанцев все эти перечисленные игроки посредственные не понимаю зачем их Зенит подписывал...."
На момент их подписания все они были игроками основы сборной России. Это именно Зенит и Газпром сделали их балластом.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 13:41, ред.
Прошли те времена, когда ЕЛГ размахивал купюрами перед носом футболистов, делая замануху(СуперПав). Единственная надежда на связи в РФС. Только так. Другого выхода для Сутормина не вижу.
drug01
drug01
вчера в 13:26
Надо дать парню возможность поиграть а там посмотрим на результат
lotsman
lotsman ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 13:16
Сутормин, это не усиление, это так, на всякий случай, для поддержки на случай травмы кого нибудь.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 13:14
Сутормину 29 лет, а он так приклеился к скамейке что его не оторвать и ещё до 25 года собирается штаны протирать это только говорит лишь о том что ему сам футбол не интересен ему хорошо платят и больше человеку ничего не надо
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 13:09, ред.
Бухаров, Набиуллин, Новосельцев, Цаллагов, Рязанцев все эти перечисленные игроки посредственные не понимаю зачем их Зенит подписывал тот же сейчас Сутормин Чистяков Адамов и второй Адамов поэтому они и сидят на лавке сейчас и раньше вообще сейчас нет в РПЛ русских игроков способных заиграть в Европе один Головин играет в середняке Монако и всё....
Интерес
Интерес ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 13:05
А Сутормин сейчас только ослабить любого конкурента может,он упустил свой шанс.
Интерес
Интерес
вчера в 13:04
На кой хрен? Федотов всё своих выкормышей в кучу пытается собрать.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:34
Вряд ли. Зачем он нужен? После лавки Зенита никто уже не заиграл. Бухаров, Набиуллин, Новосельцев, Цаллагов, Рязанцев - фамилий можно привести десятки.
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:34
Газпром против усиления конкурентов своими игроками.
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