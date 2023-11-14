«Зенит» проявляет интерес к вингеру «Палмейраса»

«Зенит» интересуется полузащитником «Палмейраса» Артуром Гимараешем. Об этом сообщил агент футболиста.
Стоит отметить, что Артур знаком с полузащитником «сине-бело-голубых» Клаудиньо, так как игроки вместе выступали за «Ред Булл Брагантино».
Цена возможного трансфера 25-летнего бразильца оценивается в 15 миллионов евро.
В текущем сезоне Артур провёл 55 матчей, забил 13 мячей и отдал 3 голевых передачи. Его контракт с «Палмейрасом» рассчитан до декабря 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 10 миллионов евро.