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Спортдир «Локомотива»: «У нас действительно есть желание вернуть Миранчука»

вчера, 16:22

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов прокомментировал информацию о возможном возвращении в клуб полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

Вопрос возвращения зависит не от нас. У нас действительно есть такое желание. Если его и наши желания совпадут, то мы должны это обсудить, прийти к какому-то знаменателю. До этого я говорил с Антоном, и мы это обсуждали. Но это было раньше. Тогда Алексей хотел закрепиться в составе там. После этого мы еще не общались. Возвращение может погубить европейскую карьеру Миранчука? Может быть, а может, наоборот, это даст ему импульс и второе дыхание.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:45
не поедет он обратно, ибо это не круто
tsnwtgq65bv2
tsnwtgq65bv2
вчера в 18:13
Теперь надо чтоб желание было у Алексея
Интерес
Интерес ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 17:35
Так у нас всё футбольное сообщество любого,кто на поле быстрее черепахи бегает,пытается сбагрить в Европу,полагая,что вот там-то уж он прославится.И никто из них не мечтает играть в своём клубе так,чтобы его поднять на новую высоту.Поэтому и футбол в неприличном технологическом отверстии человеческого организма.
Хиромант
Хиромант
вчера в 17:01
- А стоила ли игра свеч? Как настойчиво его выпихивали в Европу, как он был рад, подписав договор, ну всё... Вот оно счастье... Да ни хрена подобного... Пару лет на Европейской лавке - и уже домой хочется. Да это понятно - каждому футболисту хочется почаще играть, и желательно в основе сильного и стабильного клуба.
- А ведь перед "Европой" его приглашали в "Зенит". Да если бы даже и в "Локо" остался - играл бы постоянно и набирал форму. Нет! Назло кондуктору - куплю билет и пойду пешком! Вот вам и результат... Был бы это единичный случай - можно было бы перетерпеть потерю молодого классного полузащитника. Но ведь это сплошь и рядом...
протон
протон
вчера в 16:40
Желание вернуть есть, но у тренера Гасперини Джан Пьеро другое мнение.
Интерес
Интерес
вчера в 16:32
Никто не заметил "европейскую карьеру" Миранчука.Но он не хочет её терять.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:31
Не трогайте художника. Дайте ему дорисовать лепнину. Гордость должна быть у него, это унизительно будет для Миранчука.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 16:29
Под вопросом стоит ли ему возвращаться в свой прежний клуб.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:24
Пока Алёша совсем не захерел в Аталанте, нужно его срочно возвращать домой.
Гость
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