Спортдир «Локомотива»: «У нас действительно есть желание вернуть Миранчука»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов прокомментировал информацию о возможном возвращении в клуб полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
Вопрос возвращения зависит не от нас. У нас действительно есть такое желание. Если его и наши желания совпадут, то мы должны это обсудить, прийти к какому-то знаменателю. До этого я говорил с Антоном, и мы это обсуждали. Но это было раньше. Тогда Алексей хотел закрепиться в составе там. После этого мы еще не общались. Возвращение может погубить европейскую карьеру Миранчука? Может быть, а может, наоборот, это даст ему импульс и второе дыхание.
- А ведь перед "Европой" его приглашали в "Зенит". Да если бы даже и в "Локо" остался - играл бы постоянно и набирал форму. Нет! Назло кондуктору - куплю билет и пойду пешком! Вот вам и результат... Был бы это единичный случай - можно было бы перетерпеть потерю молодого классного полузащитника. Но ведь это сплошь и рядом...
- А ведь перед "Европой" его приглашали в "Зенит". Да если бы даже и в "Локо" остался - играл бы постоянно и набирал форму. Нет! Назло кондуктору - куплю билет и пойду пешком! Вот вам и результат... Был бы это единичный случай - можно было бы перетерпеть потерю молодого классного полузащитника. Но ведь это сплошь и рядом...