Спортдир «Локомотива»: «У нас действительно есть желание вернуть Миранчука»

Спортивный директор «Локомотива» прокомментировал информацию о возможном возвращении в клуб полузащитника «Аталанты» .

Вопрос возвращения зависит не от нас. У нас действительно есть такое желание. Если его и наши желания совпадут, то мы должны это обсудить, прийти к какому-то знаменателю. До этого я говорил с Антоном, и мы это обсуждали. Но это было раньше. Тогда Алексей хотел закрепиться в составе там. После этого мы еще не общались. Возвращение может погубить европейскую карьеру Миранчука? Может быть, а может, наоборот, это даст ему импульс и второе дыхание.