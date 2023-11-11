В «Оренбурге» рассказали о переговорах с «Локомотивом» по трансферу Веры

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о возможном переходе полузащитника Лукаса Веры в «Локомотив».
Переговорный процесс идёт. Но пока никто никаких бумаг не подписывал. Замена? Когда всё состоится, будем думать.
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о возможном переходе полузащитника Лукаса Веры в «Локомотив».
Переговорный процесс идёт. Но пока никто никаких бумаг не подписывал. Замена? Когда всё состоится, будем думать.
У них все наоборот. "Когда все состоится, потом решать".
Передвигают пешки в шахматах. Потом репу будут чесать, кем и чем заменить Веру).
У них все наоборот. "Когда все состоится, потом решать".
Передвигают пешки в шахматах. Потом репу будут чесать, кем и чем заменить Веру).