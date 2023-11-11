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В «Оренбурге» рассказали о переговорах с «Локомотивом» по трансферу Веры

вчера, 12:17

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о возможном переходе полузащитника Лукаса Веры в «Локомотив».

Переговорный процесс идёт. Но пока никто никаких бумаг не подписывал. Замена? Когда всё состоится, будем думать.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:45
А пресс.служба Локомотива уже вроде анонсировала переход Веры в зимнее трансферное окно и даже сумму контракта озвучила.
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:19
Локомотив только раздевает другие клубы... Ау..., где хвалёные воспитанники? Очком лавки полируют?
Capral
Capral
вчера в 13:44
Еще один загубленный талант будет... Мало им Глушенкова и Пиняева?
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:36
"Но пока никто никаких бумаг не подписывал." - Всё правильно в таких делах ничего нельзя "принимать на веру" , а всё желательно тщательно взвесить .)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 12:39
Просто замену Веры имеет он в виду.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:38
Нет, чтобы сперва подумать, а потом решать
У них все наоборот. "Когда все состоится, потом решать".
Передвигают пешки в шахматах. Потом репу будут чесать, кем и чем заменить Веру).
Сп62
Сп62
вчера в 12:21
А какая замена? Веру на Дзюбу?
Гость
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