Кевин Ленини может покинуть «Краснодар»

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вчера, 10:39

Полузащитник «Краснодара» и сборной Кабо-Верде Кевин Ленини может покинуть «быков» в зимнее трансферное окно. Об этом заявил агент футболиста Пьер Фернандес.

Есть вероятность, что Кевин покинет «Краснодар» в январе, мы работаем над этим.

Ленини пополнил ряды «Краснодара» в сентябре 2022 года. Сумма трансфера оценивалась в 1 миллион евро. В текущем сезоне 26-летний хавбек провёл 14 матчей, отметился голом и результативной передачей. В последних матчах «Краснодара» Ленини не принимал участия.