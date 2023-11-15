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Кевин Ленини может покинуть «Краснодар»

вчера, 10:39

Полузащитник «Краснодара» и сборной Кабо-Верде Кевин Ленини может покинуть «быков» в зимнее трансферное окно. Об этом заявил агент футболиста Пьер Фернандес.

Есть вероятность, что Кевин покинет «Краснодар» в январе, мы работаем над этим.

Ленини пополнил ряды «Краснодара» в сентябре 2022 года. Сумма трансфера оценивалась в 1 миллион евро. В текущем сезоне 26-летний хавбек провёл 14 матчей, отметился голом и результативной передачей. В последних матчах «Краснодара» Ленини не принимал участия.

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112910415
112910415
вчера в 11:16
как жаль ... )
не удалось увидеть его в деле
zwame922ngp6
zwame922ngp6
вчера в 11:08
Отряд не заметит потери бойца
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:02
Такой Ленини нам не нужен...
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